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Лавров завершил двусторонние встречи на полях Генассамблеи ООН

Антон Потоков

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров завершил двусторонние встречи на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает «РИА Новости».

Согласно Telegram-каналу ведомства, Лавров провел встречи с главами МИД Мексики, Ирака, Марокко, Гайаны, Уругвая, Гватемалы, Кувейта, Мальдив и др.

Также состоялась встреча с главой МИД Германии Йоханном Вадефулем. Это первый очный контакт глав ведомств двух стран с 2022 г. В МИД России заявили, что встречу запросил Берлин. Российский министр, кроме того, встретился с госсекретарем США Марко Рубио.

Перед завершением поездки в Нью-Йорк министр, как ожидается, проведет пресс-конференцию для журналистов в штаб-квартире ООН.

Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях недели высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН. Глава российского МИДа и руководители внешнеполитических ведомств стран ОДКБ также обсудили взаимодействие организации с ООН и формирование новой архитектуры безопасности в Евразии. 

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