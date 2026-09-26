Лавров завершил двусторонние встречи на полях Генассамблеи ООН

Также состоялась встреча с главой МИД Германии Йоханном Вадефулем. Это первый очный контакт глав ведомств двух стран с 2022 г. В МИД России заявили, что встречу запросил Берлин. Российский министр, кроме того, встретился с госсекретарем США Марко Рубио.