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Главная / Политика /

Лавров: «уже скучно» говорить об опасениях Европы конфликта с Россией

Антон Потоков

О якобы планах России напасть на Европу «уже скучно» говорить. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня Генассамблеи ООН.

«Уже скучно, честно говоря, на эту тему говорить. Мы многократно излагали свою позицию – поэтому ничего добавить я не могу», – ответил он на вопрос о подготовке в Европе войны с Россией.

Министр считает, что к конфликту с Россией готовится именно Европа. По его словам, представители европейских стран каждый день подтверждают, что максимум к 2030 г. европейцы должны быть готовы к возможной конфронтации.

18 сентября президент РФ Владимир Путин опроверг заявления о подготовке к нападению на Европу. 11 сентября зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев также заявил, что у России нет военных целей на территории европейских стран.

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