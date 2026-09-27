В районе авиабазы США в Великобритании ввели режим ЧС
В районе авиабазы Фэрфорд ВВС Великобритании, используемой США, ввели режим ЧС. Об этом сообщили в полиции графства Глостершир.
Это произошло после задержания нескольких мужчин, подозреваемых в нарушениях закона о взрывчатых веществах. Утром 27 сентября было установлено оцепление. Специализированная группа по обезвреживанию взрывоопасных предметов армии осмотрела несколько транспортных средств. Местных жителей эвакуировали в близлежащий развлекательный центр.
26 апреля на авиабазе Фэрфорд произошел пожар. В результате возгорания обрушилась крыша одного из зданий, обошлось без жертв и пострадавших. Накануне пожара, 25 апреля, у ворот базы прошел санкционированный протестный митинг. По оценкам организаторов, в акции участвовали около 200 человек. Демонстранты вышли с плакатами «Нет войне с Ираном», «Американцы – вон с британских баз» и «Остановите смертоносные войны Трампа».
Британское правительство разрешило ВВС США использовать Фэрфорд после эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Хотя сначала не давало на это разрешения. С этой базы американские бомбардировщики совершают вылеты для проведения так называемых «оборонительных» операций против Ирана.
В марте, на восьмой день конфликта на Ближнем Востоке, на авиабазу Фэрфорд прибыл стратегический бомбардировщик ВВС США B-1 Lancer.