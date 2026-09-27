В районе авиабазы США в Великобритании ввели режим ЧС

26 апреля на авиабазе Фэрфорд произошел пожар. В результате возгорания обрушилась крыша одного из зданий, обошлось без жертв и пострадавших. Накануне пожара, 25 апреля, у ворот базы прошел санкционированный протестный митинг. По оценкам организаторов, в акции участвовали около 200 человек. Демонстранты вышли с плакатами «Нет войне с Ираном», «Американцы – вон с британских баз» и «Остановите смертоносные войны Трампа».