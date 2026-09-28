Cклад Karcher был уничтожен на Украине
Склад с техникой и продукцией немецкой компании Karcher полностью уничтожен на Украине. Об этом говорится в сообщении компании в соцсети Facebook
Сообщается, что погибших из числа сотрудников нет. Заказы, которые были на складе, задержаны или отменены. Компания перешла к «плану Б» и задействовала альтернативные логистические цепочки поставок.
27 сентября вооруженные силы России поразили беспилотниками центр обработки данных компании «Омега телеком» в Киеве. «Омега телеком» предоставляет услуги высокоскоростного интернета ВСУ, а также обеспечивает хранение большого объема данных. Кроме того, российские военные поразили в Киеве центр обработки данных компании «Киевстар», а в Одессе – логистический центр «Новой почты», где, как заявили в Минобороны, хранились военные грузы.