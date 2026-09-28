Cклад Karcher был уничтожен на Украине

27 сентября вооруженные силы России поразили беспилотниками центр обработки данных компании «Омега телеком» в Киеве. «Омега телеком» предоставляет услуги высокоскоростного интернета ВСУ, а также обеспечивает хранение большого объема данных. Кроме того, российские военные поразили в Киеве центр обработки данных компании «Киевстар», а в Одессе – логистический центр «Новой почты», где, как заявили в Минобороны, хранились военные грузы.