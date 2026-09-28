КПРФ «отбила» думский комитет по делам семьи

25 сентября зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин опубликовал списки избранных от партии депутатов Госдумы девятого созыва. Всего от КПРФ мандаты в нижней палате получили 37 человек. Депутат добавил, что партия будет «отстаивать интересы людей труда» и «настойчиво» предлагать законопроекты, разработанные для реализации Программы Победы. Он выразил уверенность, что, независимо от состава Госдумы, многие из этих законопроектов будут приняты.