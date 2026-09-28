КПРФ «отбила» думский комитет по делам семьи
КПРФ в Госдуме девятого созыва может сохранить четыре или пять комитетов. Партия может потерять руководящую позицию в комитете по делам СНГ. Об этом «Ведомостям» рассказали источники в партиях парламентской оппозиции.
В восьмом созыве коммунисты возглавляли комитеты по аграрным вопросам, делам СНГ, защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, собственности и развитию Дальнего Востока и Арктики. Все руководители этих комитетов переизбрались в Госдуму в 2026 г.
По словам источника, близкого к КПРФ, Владимир Кашин и Сергей Гаврилов точно сохранят руководящие посты. За комитеты Нины Останиной и Николая Харитонова партии, как утверждает собеседник, пришлось конкурировать с другими политическими силами.
Комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, который возглавляет Останина, стал заметным инструментом формирования общенациональной повестки и вызвал интерес других партий. Сохранение за КПРФ комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики источник связывает в том числе с политической биографией Харитонова, дважды участвовавшего в президентских выборах.
По данным двух собеседников «Ведомостей», Леонид Калашников может сохранить работу в комитете по делам СНГ, но уже в качестве первого заместителя председателя. При этом КПРФ продолжает добиваться сохранения руководящего поста.
25 сентября зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин опубликовал списки избранных от партии депутатов Госдумы девятого созыва. Всего от КПРФ мандаты в нижней палате получили 37 человек. Депутат добавил, что партия будет «отстаивать интересы людей труда» и «настойчиво» предлагать законопроекты, разработанные для реализации Программы Победы. Он выразил уверенность, что, независимо от состава Госдумы, многие из этих законопроектов будут приняты.
Выборы депутатов Госдумы проходили с 18 по 20 сентября. 25 сентября ЦИК утвердила итоговое распределение мест в Госдуме IX созыва. «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, «Новые люди» – 19, «Справедливая Россия» – 17. Один мандат достался «Родине», еще четыре – самовыдвиженцам.
Первое заседание Госдумы нового созыва состоится 30 сентября в 10:00.