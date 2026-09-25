Афонин опубликовал списки избранных в Госдуму депутатов от КПРФ

«В нашей команде есть специалисты по всем важнейшим сферам жизни – по промышленности, энергетике и сельскому хозяйству, по здравоохранению, образованию и науке, по космосу и новейшим технологиям, по финансовой политике, по юриспруденции и государственному строительству, по семейной и молодежной политике», – написал Афонин.