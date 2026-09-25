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Афонин опубликовал списки избранных в Госдуму депутатов от КПРФ

Инна Шульгина
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин опубликовал в своем Telegram-канале списки избранных от партии депутатов Госдумы девятого созыва. Всего от КПРФ мандаты в нижней палате получили 37 человек.

«В нашей команде есть специалисты по всем важнейшим сферам жизни – по промышленности, энергетике и сельскому хозяйству, по здравоохранению, образованию и науке, по космосу и новейшим технологиям, по финансовой политике, по юриспруденции и государственному строительству, по семейной и молодежной политике», – написал Афонин.

В центральную часть партийного списка вошли лидер КПРФ Геннадий Зюганов, сам Афонин и депутаты Дмитрий Новиков, Иван Мельников, Владимир Кашин, Николай Харитонов, Николай Коломейцев, Казбек Тайсаев, Мария Дробот, Борис Комоцкий, Сергей Гаврилов, Юрий Синельщиков и Алексей Куринный.

По региональным группам избраны Михаил Авдеев, Ксения Айтакова, Ольга Алимова, Иван Бабич, Евгений Бессонов, Анатолий Бифов, Николай Васильев, Анжелика Глазкова, Владислав Егоров, Николай Иванов, Александр Ивачев, Георгий Камнев, Вадим Кумин, Олег Лебедев, Анатолий Локоть, Роман Лябихов, Николай Осадчий, Нина Останина и Светлана Савицкая. А по одномандатным округам прошли Ирина Иванова, Сергей Казанков, Леонид Калашников, Олег Новицкий и Олег Смолин.

Депутат добавил, что партия будет «отстаивать интересы людей труда» и «настойчиво» предлагать законопроекты, разработанные для реализации Программы Победы. Он выразил уверенность, что независимо от состава Госдумы, многие из этих законопроектов будут приняты.

25 сентября ЦИК утвердил итоговое распределение мест в Госдуме IX созыва. «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, «Новые люди» – 19, «Справедливая Россия» – 17. Один мандат достался «Родине», еще четыре – самовыдвиженцам. Президент России Владимир Путин подписал указ о созыве первого заседания Госдумы нового созыва: оно состоится 30 сентября в 10:00.

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Политика / Демократия
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