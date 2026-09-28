Песков: отношения России и Сербии продолжат развиваться после отставки Вучича

На следующий день Вучич объявил об отставке с поста президента Сербии перед досрочными парламентскими выборами 25 октября. Он намерен участвовать в них как кандидат от правящей Сербской прогрессивной партии на пост премьер-министра. До конца декабря в стране должны пройти досрочные президентские выборы.