Песков: отношения России и Сербии продолжат развиваться после отставки Вучича
Отношения России и Сербии будут развиваться во всех сферах после отставки Александра Вучича с поста президента республики. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Безусловно, отношения между Россией и Сербией стоят гораздо выше, чем просто отношения с отдельными персоналиями», – сказал представитель Кремля.
Песков также напомнил, что президент России Владимир Путин и Вучич провели телефонный разговор 26 сентября. По его словам, Москва рассчитывает на продолжение контактов как с политическим руководством Сербии, так и с представителями экономических кругов страны.
26 сентября Вучич сообщил Путину о намерении уйти в отставку. Во время телефонного разговора стороны также обсудили подготовку к парламентским выборам в Сербии и ситуацию вокруг Республики Сербской.
На следующий день Вучич объявил об отставке с поста президента Сербии перед досрочными парламентскими выборами 25 октября. Он намерен участвовать в них как кандидат от правящей Сербской прогрессивной партии на пост премьер-министра. До конца декабря в стране должны пройти досрочные президентские выборы.