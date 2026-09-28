Вучич передал полномочия президента Сербии Ане Брнабич
Александр Вучич передал полномочия президента Сербии исполняющей обязанности главы государства Ане Брнабич, которая ранее возглавляла Народную скупщину. На церемонии Брнабич заявила, что будет исполнять обязанности президента до избрания нового главы государства. Накануне Вучич официально подал в отставку. Сербские власти подтверждали, что после его ухода обязанности президента перейдут к Брнабич.
27 сентября Вучич объявил об отставке с поста президента Сербии перед досрочными парламентскими выборами 25 октября. Он намерен участвовать в них как кандидат от правящей Сербской прогрессивной партии на пост премьер-министра. До конца декабря в стране должны пройти досрочные президентские выборы.
9 сентября Вучич распустил Народную скупщину и назначил парламентские выборы на 25 октября. Изначально голосование планировалось на середину 2027 г., но решение о досрочных выборах было принято на фоне массовых протестов, которые продолжаются в Сербии с ноября 2024 г. Правящая партия тогда предложила Вучичу возглавить ее список на выборах.
26 сентября Вучич сообщил президенту России Владимиру Путину о намерении уйти в отставку. Во время телефонного разговора стороны также обсудили подготовку к парламентским выборам в Сербии и ситуацию вокруг Республики Сербской.