Вучич передал полномочия президента Сербии Ане Брнабич

9 сентября Вучич распустил Народную скупщину и назначил парламентские выборы на 25 октября. Изначально голосование планировалось на середину 2027 г., но решение о досрочных выборах было принято на фоне массовых протестов, которые продолжаются в Сербии с ноября 2024 г. Правящая партия тогда предложила Вучичу возглавить ее список на выборах.