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Песков: Украина заплатит за удары по России

Кремль примет решение о переговорах в интересах РФ
Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Украине придется заплатить цену за удары беспилотников по России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия примет решение о возобновлении переговоров исходя из своих интересов.

«Украине придется заплатить цену за те действия, которые имели место в последние месяцы. Сейчас это и происходит», – сказал Песков. Он отметил, что Вооруженные силы России продолжают спецоперацию и наносят удары по целям, которые считают целесообразными.

Песков также напомнил о планах Киева нанести «сокрушительный удар» по России в течение 40 дней. «Мы должны гарантировать нашу безопасность. Мы должны сделать так, чтобы никому не было повадно объявлять планы по нанесению сокрушительного удара по России в течение 40 дней», – подчеркнул представитель Кремля.

25 сентября президент Владимир Путин заявил, что Россия была готова к тому, чтобы возобновить переговоры с Украиной после выборов в Госдуму, но Киев попытался атаковать Москву и избирательные участки. Он добавил, что все предложения по дипломатическому урегулированию конфликта уже «на столе», однако России необходимо над ними подумать.

19 и 20 сентября вооруженные силы Украины предприняли попытку массированной атаки по территории России с применением беспилотников и крылатых ракет «Фламинго». Минобороны РФ заявила, что целью этих атак была попытка сорвать выборы в Госдуму. 

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