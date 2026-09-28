Песков: Украина заплатит за удары по РоссииКремль примет решение о переговорах в интересах РФ
Украине придется заплатить цену за удары беспилотников по России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия примет решение о возобновлении переговоров исходя из своих интересов.
«Украине придется заплатить цену за те действия, которые имели место в последние месяцы. Сейчас это и происходит», – сказал Песков. Он отметил, что Вооруженные силы России продолжают спецоперацию и наносят удары по целям, которые считают целесообразными.
Песков также напомнил о планах Киева нанести «сокрушительный удар» по России в течение 40 дней. «Мы должны гарантировать нашу безопасность. Мы должны сделать так, чтобы никому не было повадно объявлять планы по нанесению сокрушительного удара по России в течение 40 дней», – подчеркнул представитель Кремля.
25 сентября президент Владимир Путин заявил, что Россия была готова к тому, чтобы возобновить переговоры с Украиной после выборов в Госдуму, но Киев попытался атаковать Москву и избирательные участки. Он добавил, что все предложения по дипломатическому урегулированию конфликта уже «на столе», однако России необходимо над ними подумать.
19 и 20 сентября вооруженные силы Украины предприняли попытку массированной атаки по территории России с применением беспилотников и крылатых ракет «Фламинго». Минобороны РФ заявила, что целью этих атак была попытка сорвать выборы в Госдуму.