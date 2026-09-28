25 сентября президент Владимир Путин заявил, что Россия была готова к тому, чтобы возобновить переговоры с Украиной после выборов в Госдуму, но Киев попытался атаковать Москву и избирательные участки. Он добавил, что все предложения по дипломатическому урегулированию конфликта уже «на столе», однако России необходимо над ними подумать.