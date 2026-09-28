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Путин разрешил «Софтэксу» купить бывшую дочку Western Union

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Президент Владимир Путин разрешил ООО «Софтэкс» приобрести 100% долей НКО «Вестерн юнион ДП Восток» – бывшей российской дочерней структуры американской системы денежных переводов Western Union. Это следует из распоряжения президента.

Western Union объявила о приостановке работы в России и Белоруссии 10 марта 2022 г. Решение компания приняла после начала спецоперации на Украине. До этого российское юрлицо Western Union входило в реестр операторов платежных систем, зарегистрированных в России.

Еще до объявления об уходе компания решила отказаться от денежных переводов внутри России. С 1 апреля 2022 г. Western Union планировала прекратить такие операции из-за их низкой востребованности. При этом изначально предполагалось сохранить трансграничные переводы.

В апреле 2022 г. Western Union оценила потери от ухода из России и Белоруссии в $11 млн, а расходы на выход с этих рынков – в $7,7 млн.

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