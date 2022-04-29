Western Union оценила потери от ухода из России и Белоруссии
Международная система денежных переводов Western Union оценила потери от ухода из России и Белоруссии в $11 млн, говорится в отчетности компании за I квартал 2022 г. Затраты на выход из своего бизнеса в этих странах компания оценила в $7,7 млн.
Western Union объявила об уходе из России и Белоруссии 10 марта, после начала спецоперации на Украине. Отмечается, что решение было принято после того, как компания «провела диалог с широким кругом заинтересованных сторон» и изучила «внутренние и внешние факторы», включая возможные последствия для своих партнеров и клиентов.
Американская Western Union — один из крупнейших игроков на рынке трансграничных денежных переводов. В России у нее было юрлицо ООО «Небанковская кредитная организация «Вестерн Юнион ДП Восток». Компания входила в реестр операторов платежных систем, зарегистрированных на территории РФ.
В начале февраля сообщалось, что Western Union уведомила банки-партнеры о прекращении операций внутри России с 1 апреля в связи с низкой востребованностью таких переводов на рынке. Планировалось, что трансграничные переводы будут выполняться в штатном режиме.