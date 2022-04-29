Western Union оценила потери от ухода из России и Белоруссии

Western Union объявила об уходе из России и Белоруссии 10 марта, после начала спецоперации на Украине. Отмечается, что решение было принято после того, как компания «провела диалог с широким кругом заинтересованных сторон» и изучила «внутренние и внешние факторы», включая возможные последствия для своих партнеров и клиентов.