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Финансы

Western Union оценила потери от ухода из России и Белоруссии

Ведомости

Международная система денежных переводов Western Union оценила потери от ухода из России и Белоруссии в $11 млн, говорится в отчетности компании за I квартал 2022 г. Затраты на выход из своего бизнеса в этих странах компания оценила в $7,7 млн.

Western Union объявила об уходе из России и Белоруссии 10 марта, после начала спецоперации на Украине. Отмечается, что решение было принято после того, как компания «провела диалог с широким кругом заинтересованных сторон» и изучила «внутренние и внешние факторы», включая возможные последствия для своих партнеров и клиентов.

Американская Western Union — один из крупнейших игроков на рынке трансграничных денежных переводов. В России у нее было юрлицо ООО «Небанковская кредитная организация «Вестерн Юнион ДП Восток». Компания входила в реестр операторов платежных систем, зарегистрированных на территории РФ.

В начале февраля сообщалось, что Western Union уведомила банки-партнеры о прекращении операций внутри России с 1 апреля в связи с низкой востребованностью таких переводов на рынке. Планировалось, что трансграничные переводы будут выполняться в штатном режиме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных