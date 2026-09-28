Власти ФРГ могут изменить правила голосования земель на фоне успеха АдГ
Германия может изменить правила голосования земель на фоне успеха «Альтернативы для Германии» (АдГ) на региональных выборах. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Власти федеральных земель обсуждают изменение порядка принятия решений на Конференции премьер-министров, объединяющей глав всех 16 земель Германии. По данным источников, для некоторых вопросов предлагается перейти от единогласного принятия решений к голосованию большинством.
В частности, изменения могут коснуться решений, связанных с бюджетом и созданием совместных институтов. Сейчас по таким вопросам требуется согласие всех 16 земель. В случае изменения правил для их принятия может быть достаточно поддержки 13 регионов.
Обсуждение началось после победы АдГ на выборах в Саксонии-Анхальт, но не смогла получить абсолютное большинство в земельном парламенте. АдГ рассчитывает добиться избрания своего регионального лидера Ульриха Зигмунда премьер-министром земли после начала работы нового состава парламента 6 октября.
Как отмечает Bloomberg, власти других земель опасаются, что в случае избрания Зигмунда он сможет блокировать решения, требующие единогласия. Один из источников агентства назвал целью возможной реформы предотвращение «орбанизации» конференции. Как пишет Bloomberg, это является отсылкой к бывшему премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, правительство которого в годы его нахождения у власти неоднократно использовало принцип единогласия в Европейском совете для задержки или блокирования решений лидеров стран ЕС в Брюсселе.
6 сентября состоялись выборы местного парламента ландтага в Саксонии-Анхальт, победу одержала партия АдГ. Партия лидировала с результатом в 43,8% голосов – это ее лучший результат за всю историю выборов в ландтаги. Христианско-демократический союз (ХДС) набрал 17,2% – почти вдвое меньше, чем на предыдущих выборах. 21 сентября на выборах в ландтаг (парламент) Мекленбурга – Передней Померании ХДС не преодолел 5%-й барьер. АдГ набрала 38,2%. На втором месте – СДПГ с 35,5% голосов.