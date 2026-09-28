Власти ФРГ могут изменить правила голосования земель на фоне успеха АдГ

Как отмечает Bloomberg, власти других земель опасаются, что в случае избрания Зигмунда он сможет блокировать решения, требующие единогласия. Один из источников агентства назвал целью возможной реформы предотвращение «орбанизации» конференции. Как пишет Bloomberg, это является отсылкой к бывшему премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, правительство которого в годы его нахождения у власти неоднократно использовало принцип единогласия в Европейском совете для задержки или блокирования решений лидеров стран ЕС в Брюсселе.