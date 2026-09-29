29 августа The Telegraph писала, что Вашингтон может изменить свою позицию по суверенитету Фолклендских островов, если Лондон не увеличит оборонные расходы. Отмечалось, что администрация США использует вопрос принадлежности архипелага как рычаг давления на Великобританию в рамках концепции «НАТО 3.0». Сейчас США официально сохраняют нейтралитет в территориальном споре между Британией и Аргентиной, признавая при этом британское управление островами. Но в Пентагоне допустили возможность пересмотра этой позиции.