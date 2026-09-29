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Аргентина пригрозила Лондону трибуналом из-за добычи нефти у Фолклендов

Инна Шульгина
Julia Demaree Nikhinson / AP Photo
Julia Demaree Nikhinson / AP Photo

Аргентина потребовала от Великобритании в течение двух недель прекратить добычу нефти на месторождении Sea Lion у Фолклендских островов. Иначе страна обратится в Международный трибунал по морскому праву, следует из коммюнике президента Аргентины Хавьера Милея.

«Односторонняя эксплуатация природных ресурсов Мальвинских [Фолклендских] островов, островов Южная Георгия и Южных Сандвичевых островов и прилегающих к ним морских пространств противоречит международному праву и наносит необратимый и непоправимый ущерб суверенным правам Аргентинской Республики», – говорится в заявлении.

Аргентина также заявила о «категорическом неприятии» реакции Лондона на заявление, сделанное Милеем перед Генассамблеей ООН. Предполагаемое присвоение Мальвинским островам статуса «британской заморской территории» и односторонний референдум, проведенный в 2013 г. и непризнанный на международном уровне, не меняют существования или предмета спора о суверенитете, признанного ООН, указано в коммюнике.

29 августа The Telegraph писала, что Вашингтон может изменить свою позицию по суверенитету Фолклендских островов, если Лондон не увеличит оборонные расходы. Отмечалось, что администрация США использует вопрос принадлежности архипелага как рычаг давления на Великобританию в рамках концепции «НАТО 3.0». Сейчас США официально сохраняют нейтралитет в территориальном споре между Британией и Аргентиной, признавая при этом британское управление островами. Но в Пентагоне допустили возможность пересмотра этой позиции.

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