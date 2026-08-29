США пригрозили Великобритании пересмотром позиции по Фолклендам

Россия включила Фолклендские острова в перечень недружественных территорий в октябре 2022 г. Трамп с первого срока требовал от партнеров по НАТО наращивать оборонные расходы – в январе 2025 года он призвал довести их до 5% ВВП, хотя страны альянса эту инициативу не поддержали. В июне Трамп заявил, что разочарован большинством союзников по НАТО, включая Великобританию, из-за отсутствия поддержки США в конфликте с Ираном.