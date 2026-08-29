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США пригрозили Великобритании пересмотром позиции по Фолклендам

Дарья Снегова

Вашингтон может изменить свою позицию по суверенитету Фолклендских островов, если Лондон не увеличит оборонные расходы, сообщает The Telegraph со ссылкой на высокопоставленного чиновника Пентагона.

Американская администрация использует вопрос принадлежности архипелага как рычаг давления на Великобританию в рамках концепции «НАТО 3.0». Сейчас США официально сохраняют нейтралитет в территориальном споре между Британией и Аргентиной, признавая при этом британское управление островами. Однако, по данным издания, в Пентагоне не исключают пересмотра этого подхода.

Высокопоставленный чиновник США заявил The Telegraph, что Великобритании будет уделено «особое внимание» в ходе проверки обязательств союзников по НАТО. По словам собеседника, дискуссии носят «откровенный характер» и «ничего не исключено» в качестве способа добиться от Лондона большего вклада в оборону.

Вашингтон считает, что у Великобритании есть потенциал стать ведущим оборонным партнером, однако план инвестиций, объявленный премьер-министром Киром Стармером в июне, американскую сторону не устраивает. Ожидается, что бюджет канцлера Джона Хили 28 октября не будет содержать обязательств по выделению 3% ВВП на оборону к 2030 г.

Администрация Дональда Трампа продвигает концепцию «НАТО 3.0», в рамках которой европейские союзники должны взять на себя основную нагрузку по обороне Европы. Страны НАТО обязались тратить 5% ВВП на оборону к 2035 г.

Россия включила Фолклендские острова в перечень недружественных территорий в октябре 2022 г. Трамп с первого срока требовал от партнеров по НАТО наращивать оборонные расходы – в январе 2025 года он призвал довести их до 5% ВВП, хотя страны альянса эту инициативу не поддержали. В июне Трамп заявил, что разочарован большинством союзников по НАТО, включая Великобританию, из-за отсутствия поддержки США в конфликте с Ираном.

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