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«Единая Россия» создала фракцию в Госдуме нового созыва

Татьяна Мозолевская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

«Единая Россия» создала фракцию в Госдуме девятого созыва, в нее вошли 350 депутатов. Об этом сообщила пресс-служба партии.

В состав фракции также вошел избранный в Госдуму самовыдвиженец Магомед Валихов.

Организационное собрание фракции открыл Дмитрий Кобылкин. «Наша с вами задача – это высокое доверие оправдать», – заявил он, поблагодарив президента Владимира Путина и избирателей, проголосовавших за партию.

Ранее «Единая Россия» предложила кандидатуру Кобылкина на должность руководителя фракции партии в Госдуме нового созыва.

29 сентября стало известно, что министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова и военкор Евгений Поддубный отказались от депутатских мандатов «Единой России». 

Президент Владимир Путин назначил первое заседание Госдумы нового созыва на 30 сентября. На нем депутатам предстоит утвердить структуру палаты и избрать ее руководство.

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