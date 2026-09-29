«Единая Россия» создала фракцию в Госдуме нового созыва
«Единая Россия» создала фракцию в Госдуме девятого созыва, в нее вошли 350 депутатов. Об этом сообщила пресс-служба партии.
В состав фракции также вошел избранный в Госдуму самовыдвиженец Магомед Валихов.
Организационное собрание фракции открыл Дмитрий Кобылкин. «Наша с вами задача – это высокое доверие оправдать», – заявил он, поблагодарив президента Владимира Путина и избирателей, проголосовавших за партию.
Ранее «Единая Россия» предложила кандидатуру Кобылкина на должность руководителя фракции партии в Госдуме нового созыва.
29 сентября стало известно, что министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова и военкор Евгений Поддубный отказались от депутатских мандатов «Единой России».
Президент Владимир Путин назначил первое заседание Госдумы нового созыва на 30 сентября. На нем депутатам предстоит утвердить структуру палаты и избрать ее руководство.