Лавров: Германия стремится «не отстать от поезда» в вопросе Украины
Власти ФРГ не хотят «отстать от поезда» в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает корреспондент «Ведомостей».
«Они считают, что поезд уже давно набрал ход, не знаю, так ли это. Мне трудно судить <...>, потому что украинский кризис сопряжен с огромным количеством общеевропейской милитаризации Евросоюза», – отметил министр.
По его словам, Европа продолжает делать заявления, согласно которым НАТО будет расширяться и вберет в себя Украину. Кроме того, ЕС все еще рассматривают Россию в качестве вечного врага, с которым собирается в скором времени начать войну. Лавров назвал «очень печальным», что глава МИД Германии Йоханн Вадефуль взял на себя, по сути, функцию глашатая подобных европейских установок.
26 сентября Лавров и Вадефуль обсудили двусторонние отношения и ситуацию вокруг Украины. Немецкий министр подтвердил неоднократно излагавшуюся публично позицию правительства ФРГ. Встреча прошла на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке и продлилась чуть более 20 минут.
28 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча министров никоим образом не свидетельствует об изменениях в политике Берлина, но сам факт ее проведения позитивен. «Мы всегда говорили, что наличие диалога всегда лучше, чем его отсутствие», – подчеркнул Песков.