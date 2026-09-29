Лавров: Германия стремится «не отстать от поезда» в вопросе Украины

По его словам, Европа продолжает делать заявления, согласно которым НАТО будет расширяться и вберет в себя Украину. Кроме того, ЕС все еще рассматривают Россию в качестве вечного врага, с которым собирается в скором времени начать войну. Лавров назвал «очень печальным», что глава МИД Германии Йоханн Вадефуль взял на себя, по сути, функцию глашатая подобных европейских установок.