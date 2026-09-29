Трамп предложил заменить термин «фейковые новости» на «искусственные новости»

Американский лидер также заявлял о необходимости переименовать географические объекты. 27 августа он официально переименовал озеро Онтарио в озеро Америка (документ был подписан в присутствии журналистов), а в 2025 г. The New York Post сообщила, что Трамп намерен переименовать Мексиканский залив в Американский, а гору Денали на Аляске – в гору Мак-Кинли.