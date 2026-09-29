Трамп предложил заменить термин «фейковые новости» на «искусственные новости»
Необходимо переименовать фейковые новости в «искусственные новости», заявил президент США Дональд Трамп.
«Кажется, я придумал новое название. Забудьте про [слово] "фейк". "Фейковые новости" – один из моих великих терминов. Теперь я буду называть их "искусственными новостями". Мне это нравится», – сказал он.
19 сентября Трамп также предложил переименовать искусственный интеллект в «высший интеллект», «экстремальный интеллект» или «великолепный интеллект».
Американский лидер также заявлял о необходимости переименовать географические объекты. 27 августа он официально переименовал озеро Онтарио в озеро Америка (документ был подписан в присутствии журналистов), а в 2025 г. The New York Post сообщила, что Трамп намерен переименовать Мексиканский залив в Американский, а гору Денали на Аляске – в гору Мак-Кинли.