Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,468-0,97%KLVZ1,898+1,93%YAKG33,05-1,2%IMOEX2 263,55+0,41%RTSI844,58+0,39%RGBI111,21-0,43%RGBITR762,68-0,38%
Главная / Политика /

Трамп предложил заменить термин «фейковые новости» на «искусственные новости»

Анна Суслова
Samuel Corum / TASS
Samuel Corum / TASS

Необходимо переименовать фейковые новости в «искусственные новости», заявил президент США Дональд Трамп.

«Кажется, я придумал новое название. Забудьте про [слово] "фейк". "Фейковые новости" – один из моих великих терминов. Теперь я буду называть их "искусственными новостями". Мне это нравится», – сказал он.

19 сентября Трамп также предложил переименовать искусственный интеллект в «высший интеллект», «экстремальный интеллект» или «великолепный интеллект».

Американский лидер также заявлял о необходимости переименовать географические объекты. 27 августа он официально переименовал озеро Онтарио в озеро Америка (документ был подписан в присутствии журналистов), а в 2025 г. The New York Post сообщила, что Трамп намерен переименовать Мексиканский залив в Американский, а гору Денали на Аляске – в гору Мак-Кинли.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её