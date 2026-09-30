Путин: Россия продолжит помогать Абхазии в государственном строительстве

25 августа в поздравлении партии «Единая Абхазия» зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сказал, что признание РФ независимости Абхазии является торжеством справедливости и права народа республики на самоопределение. Он отметил, что взаимоуважительное сотрудничество между партиями «Единая Россия» и «Единая Абхазия» будет и дальше укреплять союзничество стран. Также зампред Совбеза пожелал Сухуму мира и благополучия.