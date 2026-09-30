Путин: Россия продолжит помогать Абхазии в государственном строительстве

Путин: Россия продолжит помогать Абхазии в государственном строительствеПрезидент поздравил республику с Днем победы и независимости
Москва продолжит оказывать помощь Абхазии в решении задач государственного строительства и социально-экономического развития. Об этом заявил президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме президенту республики Бадре Гунбе по случаю Дня победы и независимости.
Путин назвал праздник символом стойкости, мужества и сплоченности абхазского народа, который отстоял право на свободную и мирную жизнь.
Российский президент также отметил дружественный и союзнический характер отношений Москвы и Сухума. По его словам, они будут и впредь укрепляться в интересах двух народов, а также обеспечения региональной стабильности и безопасности.
26 августа российский лидер поздравил своего абхазского коллегу с Днем признания независимости республики. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Путин также передал наилучшие пожелания всем жителям Абхазии.
25 августа в поздравлении партии «Единая Абхазия» зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сказал, что признание РФ независимости Абхазии является торжеством справедливости и права народа республики на самоопределение. Он отметил, что взаимоуважительное сотрудничество между партиями «Единая Россия» и «Единая Абхазия» будет и дальше укреплять союзничество стран. Также зампред Совбеза пожелал Сухуму мира и благополучия.
Абхазия и Южная Осетия провозгласили независимость после войны с Грузией 1992–1993 гг. До второй половины 2000-х гг. государства были никем не признаны. Первым из независимых государств – членов ООН суверенитет Абхазии и Южной Осетии признала Россия. Это произошло в августе 2008 г. после вооруженного столкновения с Грузией.