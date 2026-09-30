США официально завершили операцию «Непоколебимая решимость» в Ираке
США официально завершили операцию «Непоколебимая решимость» в Ираке, говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Шона Парнелла.
Операция была завершена совместно с партнерами США по международной коалиции в соответствии с американо-иракским заявлением от сентября 2024 г. Организованный вывод сил и техники коалиции с авиабазы Эрбиль ознаменовал завершение военной миссии в стране, отметил Парнелл.
По его словам, операция продолжалась 12 лет и привела к разгрому «Исламского государства»
Основную ответственность за противодействие сохраняющимся угрозам, включая остатки ИГИЛ и связанные с Ираном вооруженные формирования, будет нести правительство Ирака. Иракские силы безопасности, включая пешмерга и другие подразделения Иракского Курдистана, должны возглавить эту работу.
При этом США продолжат оказывать иракским силам целевую помощь в подготовке и предоставлять разведывательную поддержку. Вашингтон также намерен продолжить сотрудничество с Багдадом в сфере борьбы с терроризмом.
28 сентября стало известно, что американские войска полностью выведены из Ирака. Представитель правительства Ирака сообщил DPA, что все американские боевые подразделения и персонал тылового обеспечения покинули Ирак.