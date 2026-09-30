США официально завершили операцию «Непоколебимая решимость» в Ираке

По его словам, операция продолжалась 12 лет и привела к разгрому «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в РФ) как организованной военной силы в Ираке. Теперь страна переходит от военной миссии международной коалиции к обеспечению безопасности преимущественно собственными силами.