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США официально завершили операцию «Непоколебимая решимость» в Ираке

Ведомости
US Centcom
US Centcom

США официально завершили операцию «Непоколебимая решимость» в Ираке, говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Шона Парнелла.

Операция была завершена совместно с партнерами США по международной коалиции в соответствии с американо-иракским заявлением от сентября 2024 г. Организованный вывод сил и техники коалиции с авиабазы Эрбиль ознаменовал завершение военной миссии в стране, отметил Парнелл.

По его словам, операция продолжалась 12 лет и привела к разгрому «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в РФ) как организованной военной силы в Ираке. Теперь страна переходит от военной миссии международной коалиции к обеспечению безопасности преимущественно собственными силами.

Основную ответственность за противодействие сохраняющимся угрозам, включая остатки ИГИЛ и связанные с Ираном вооруженные формирования, будет нести правительство Ирака. Иракские силы безопасности, включая пешмерга и другие подразделения Иракского Курдистана, должны возглавить эту работу.

При этом США продолжат оказывать иракским силам целевую помощь в подготовке и предоставлять разведывательную поддержку. Вашингтон также намерен продолжить сотрудничество с Багдадом в сфере борьбы с терроризмом.

28 сентября стало известно, что американские войска полностью выведены из Ирака. Представитель правительства Ирака сообщил DPA, что все американские боевые подразделения и персонал тылового обеспечения покинули Ирак.

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