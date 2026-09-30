Путин назвал воссоединение Донбасса и Новороссии с Россией символом единства
День воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией является символом неудержимого стремления народа к восстановлению исторической справедливости и единству. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе поздравления россиян с праздником на заседании Госдумы.
По его словам, праздник воплощает стремление народа к праведной борьбе за свободу.
Также российский лидер отметил, что референдумы 2022 г. полностью соответствовали закону. Он указал, что выбор жителей новых регионов в пользу России был четким и ярким.
День воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией празднуют 30 сентября. Он приурочен к дню подписания договоров о принятии в состав России четырех новых регионов: ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.
30 сентября президент России прибыл на заседание Госдумы, которое открыло осеннюю сессию Госдумы и одновременно стало первым пленарным заседанием нового созыва.
Выступление российского лидера анонсировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что президент по видеоконференцсвязи также встретится с избранными главами регионов-субъектов. Он отметил, что это традиционная встреча, которую Путин каждый раз проводит после состоявшихся выборов.