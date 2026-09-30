Путин назвал воссоединение Донбасса и Новороссии с Россией символом единства

Выступление российского лидера анонсировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что президент по видеоконференцсвязи также встретится с избранными главами регионов-субъектов. Он отметил, что это традиционная встреча, которую Путин каждый раз проводит после состоявшихся выборов.