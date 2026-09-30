Путин: Россия не будет бегать по всему миру и просить подачки
Россия не собирается бегать по миру и клянчить подачки с протянутой рукой, в отличие от некоторых других стран. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на заседании Госдумы нового созыва.
«Россия – как некоторые, не будем показывать пальцем – не может бегать по всему миру, унизительно клянчить подачки с протянутой рукой», – заявил российский лидер. По словам главы государства, России этого не нужно, а подобное поведение унизительно. Кроме того, Путин отметил, что «нам никто не подаст».
В ходе своего выступления президент также поздравил россиян с Днем воссоединения Донбасса и Новороссии с РФ. Он назвал этот праздник символом стремления народа к единству и справедливости.
30 сентября президент России посетил заседание Госдумы, которое открыло осеннюю сессию и одновременно стало первым пленарным заседанием нового созыва.
Выступление президента РФ на заседании анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что президент по видеоконференцсвязи также встретится с избранными главами регионов-субъектов. По его словам, это традиционная встреча, которую Путин каждый раз проводит после состоявшихся выборов.