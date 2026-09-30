Путин: Россия не будет бегать по всему миру и просить подачки

«Россия – как некоторые, не будем показывать пальцем – не может бегать по всему миру, унизительно клянчить подачки с протянутой рукой», – заявил российский лидер. По словам главы государства, России этого не нужно, а подобное поведение унизительно. Кроме того, Путин отметил, что «нам никто не подаст».