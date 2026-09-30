Путин поприветствовал депутатов от Донбасса и Новороссии

«Сегодня они в этом зале вместе с нами. Давайте поприветствуем наших коллег и их избирателей, которые пришли на участки для голосования, не испугались обстрелов и угроз, подтвердили свой исторический выбор и вновь доказали, что наш народ не сломить и не запугать. Никому», – сказал Путин.