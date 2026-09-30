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Путин поприветствовал депутатов от Донбасса и Новороссии

Инна Шульгина
Максим Блинов / РИА Новости
Максим Блинов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поприветствовал депутатов от регионов Донбасса и Новороссии на первом пленарном заседании Госдумы девятого созыва.

Глава государства счет символичным, что в день воссоединения с Россией регионов Донбасса и Новороссии к работе Госдумы впервые приступают депутаты от четырех исторических регионов страны.

«Сегодня они в этом зале вместе с нами. Давайте поприветствуем наших коллег и их избирателей, которые пришли на участки для голосования, не испугались обстрелов и угроз, подтвердили свой исторический выбор и вновь доказали, что наш народ не сломить и не запугать. Никому», – сказал Путин.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, после выборов Госдума обновилась на 41%. По результатам голосования были избраны 184 новых депутата Госдумы, включая 48 участников спецоперации.

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