Путин поприветствовал депутатов от Донбасса и Новороссии
Президент России Владимир Путин поприветствовал депутатов от регионов Донбасса и Новороссии на первом пленарном заседании Госдумы девятого созыва.
Глава государства счет символичным, что в день воссоединения с Россией регионов Донбасса и Новороссии к работе Госдумы впервые приступают депутаты от четырех исторических регионов страны.
«Сегодня они в этом зале вместе с нами. Давайте поприветствуем наших коллег и их избирателей, которые пришли на участки для голосования, не испугались обстрелов и угроз, подтвердили свой исторический выбор и вновь доказали, что наш народ не сломить и не запугать. Никому», – сказал Путин.
По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, после выборов Госдума обновилась на 41%. По результатам голосования были избраны 184 новых депутата Госдумы, включая 48 участников спецоперации.