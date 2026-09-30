Патрушев: бурого медведя могут вывести из списка лимитированных видов

В тот же день в Забайкалье ввели режим повышенной готовности в связи с выходом медведей в населенные пункты. Решение принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Главам округов было поручено создать рабочие группы, оповестить жителей и взять под контроль вывоз мусора, чтобы не привлекать медведей.