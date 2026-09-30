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Патрушев: бурого медведя могут вывести из списка лимитированных видов

Сергей Пахомов
Unsplash
Unsplash

Правительство России обсудит возможность выведения бурого медведя из лимитированного вида для контроля популяции. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в ходе совещания, посвященного ситуации с нападениями медведей.

«Со стороны правительства России прорабатываются изменения в нормативную базу», – сообщил аппарат вице-премьера (цитата по ТАСС). Изменения позволят регионам принимать дополнительные решения для регулирования популяции хищников.

Осенью выросло количество зафиксированных случаев выходов бурых медведей к населенным пунктам. Их заметили возле городов и сел в 41 регионе страны.

28 сентября В Красноярском крае убили 729 бурых медведей в рамках мероприятий по регулированию их численности. Власти Красноярского края предупредили жителей, что на отдельных территориях региона сохраняется опасность выхода медведей, и призвали соблюдать осторожность.

В тот же день в Забайкалье ввели режим повышенной готовности в связи с выходом медведей в населенные пункты. Решение принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Главам округов было поручено создать рабочие группы, оповестить жителей и взять под контроль вывоз мусора, чтобы не привлекать медведей. 

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