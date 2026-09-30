Путин встретился с избранными главами регионов
Президент России Владимир Путин провел встречу с избранными главами субъектов РФ в формате видеоконференции.
«На наших с вами плечах, на ваших плечах – огромная ответственность за развитие страны, за укрепление нашей государственности. Искренне от всего сердца желаю вам успехов», – сказал он.
Путин подчеркнул, что избранные главы регионов должны оправдать доверие граждан, а их работа должна осуществляться в интересах россиян. Он отметил, что основной задачей, которая стоит перед главами регионов, продолжает оставаться укрепление суверенитета страны, и добавил, что избранные губернаторы должны обратить внимание на «каждую деталь» в вопросе поддержку участников спецоперации. Также российский лидер отметил, что перед страной стоят масштабные задачи.
С 18 по 20 сентября прошли выборы высших должностных лиц восьми субъектов России. На них одержали победу: Александр Шуваев в Белгородской области, Егор Ковальчук в Брянской области, Артем Здунов в Мордовии, Олег Мельниченко в Пензенской области, Виталий Королев в Тверской области, Владислав Ховалыг в Тыве и Рамзан Кадыров в Чечне, а также Алексей Русских от КПРФ в Ульяновской области. Также Рашид Темрезов был переизбран в Карачаево-Черкесии, а Сергей Меняйло – в Северной Осетии – Алании. Среди глав субъектов семь представителей «Единой России» и один коммунист.