Путин встретился с избранными главами регионов

Путин подчеркнул, что избранные главы регионов должны оправдать доверие граждан, а их работа должна осуществляться в интересах россиян. Он отметил, что основной задачей, которая стоит перед главами регионов, продолжает оставаться укрепление суверенитета страны, и добавил, что избранные губернаторы должны обратить внимание на «каждую деталь» в вопросе поддержку участников спецоперации. Также российский лидер отметил, что перед страной стоят масштабные задачи.