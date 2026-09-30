Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
AKRN17 196-1,01%CNY Бирж.12,374-0,76%IMOEX2 266,6+0,17%RTSI854,52+1,21%RGBI111,23+0,08%RGBITR763,04+0,11%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин встретился с избранными главами регионов

Анна Суслова
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин провел встречу с избранными главами субъектов РФ в формате видеоконференции.

«На наших с вами плечах, на ваших плечах – огромная ответственность за развитие страны, за укрепление нашей государственности. Искренне от всего сердца желаю вам успехов», – сказал он.

Путин подчеркнул, что избранные главы регионов должны оправдать доверие граждан, а их работа должна осуществляться в интересах россиян. Он отметил, что основной задачей, которая стоит перед главами регионов, продолжает оставаться укрепление суверенитета страны, и добавил, что избранные губернаторы должны обратить внимание на «каждую деталь» в вопросе поддержку участников спецоперации. Также российский лидер отметил, что перед страной стоят масштабные задачи.

С 18 по 20 сентября прошли выборы высших должностных лиц восьми субъектов России. На них одержали победу: Александр Шуваев в Белгородской области, Егор Ковальчук в Брянской области, Артем Здунов в Мордовии, Олег Мельниченко в Пензенской области, Виталий Королев в Тверской области, Владислав Ховалыг в Тыве и Рамзан Кадыров в Чечне, а также Алексей Русских от КПРФ в Ульяновской области. Также Рашид Темрезов был переизбран в Карачаево-Черкесии, а Сергей Меняйло – в Северной Осетии – Алании. Среди глав субъектов семь представителей «Единой России» и один коммунист.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её