Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
T251,26-0,14%CNY Бирж.12,372-0,77%IMOEX2 266,9+0,18%RTSI854,63+1,22%RGBI111,21+0,06%RGBITR762,9+0,1%
Главная / Политика /

Трамп подтвердил вывод последних войск США из Ирака

Анна Суслова
Baderkhan Ahmad \ AP
Baderkhan Ahmad \ AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что последние подразделения ВС США будут выведены из Ирака. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Прошло много времени, и именно из-за крайне ошибочных решений мы оказались в этой трясине, но скоро это станет частью истории. Это великий день для Америки», – говорится в сообщении.

Трамп добавил, что окончание операции «Непоколебимая решимость», которая была начата в 2003 г. в Ираке, говорит о победе над ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в РФ). Также американский лидер отметил, что организованный вывод сил коалиции и техники с авиабазы Эрбиль «знаменует собой конец очень дорогостоящей экспедиции в ад».

28 сентября North Press Agency сообщило, что все американские боевые подразделения и персонал тылового обеспечения покинули Ирак.

Как отметил старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Сухов, война в Иране ускорила вывод американских войск из Ирака, однако сам конфликт не может быть единственной причиной такого решения. Вашингтон выполняет свои договоренности с Багдадом и сокращает число военных в регионе, уязвимых к атакам иранцев и их союзников, – в Бахрейне и Кувейте они также сокращены. При этом, подчеркнул Сухов, вывод американского контингента не говорит о прекращении влияния США на Ирак.

Основная часть контингента ВС США находилась в Ираке с момента свержения Саддама Хусейна в 2003 г. и гражданской войны. Она покинула страну в 2011 г. В 2024 г. Багдад и Вашингтон договорились о постепенном выводе оставшихся с августа 2014 г. 2500 военных.

Читайте также:Чем важен конец вывода армии США из Ирака на фоне войны с Ираном
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте