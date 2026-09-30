Трамп подтвердил вывод последних войск США из Ирака

Как отметил старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Сухов, война в Иране ускорила вывод американских войск из Ирака, однако сам конфликт не может быть единственной причиной такого решения. Вашингтон выполняет свои договоренности с Багдадом и сокращает число военных в регионе, уязвимых к атакам иранцев и их союзников, – в Бахрейне и Кувейте они также сокращены. При этом, подчеркнул Сухов, вывод американского контингента не говорит о прекращении влияния США на Ирак.