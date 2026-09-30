Трамп подтвердил вывод последних войск США из Ирака
Президент США Дональд Трамп заявил, что последние подразделения ВС США будут выведены из Ирака. Об этом он написал в соцсети Truth Social.
«Прошло много времени, и именно из-за крайне ошибочных решений мы оказались в этой трясине, но скоро это станет частью истории. Это великий день для Америки», – говорится в сообщении.
Трамп добавил, что окончание операции «Непоколебимая решимость», которая была начата в 2003 г. в Ираке, говорит о победе над ИГИЛ
28 сентября North Press Agency сообщило, что все американские боевые подразделения и персонал тылового обеспечения покинули Ирак.
Как отметил старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Сухов, война в Иране ускорила вывод американских войск из Ирака, однако сам конфликт не может быть единственной причиной такого решения. Вашингтон выполняет свои договоренности с Багдадом и сокращает число военных в регионе, уязвимых к атакам иранцев и их союзников, – в Бахрейне и Кувейте они также сокращены. При этом, подчеркнул Сухов, вывод американского контингента не говорит о прекращении влияния США на Ирак.
Основная часть контингента ВС США находилась в Ираке с момента свержения Саддама Хусейна в 2003 г. и гражданской войны. Она покинула страну в 2011 г. В 2024 г. Багдад и Вашингтон договорились о постепенном выводе оставшихся с августа 2014 г. 2500 военных.