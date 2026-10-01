В России создали новый эшелон ПВО для прикрытия малых высот

9 сентября стало известно, что в Московском военном округе (МВО) создадут отделения FPV-перехватчиков из числа резервистов для защиты объектов инфраструктуры. Сейчас ведется переподготовка инструкторов, они изучат технические характеристики БПЛА, отработают навыки на специализированных симуляторах и на полигонах. Военнослужащие с боевым опытом будут передавать свои знания резервистам, заключившим контракт с Минобороны РФ.