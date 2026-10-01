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В России создали новый эшелон ПВО для прикрытия малых высот

В него вошли подразделения защиты от беспилотников
Сергей Пахомов
Алексей Коновалов / ТАСС
Алексей Коновалов / ТАСС

В России сформировали дополнительный эшелон противовоздушной обороны (ПВО) на предельно малых высотах за счет включения подразделений защиты от беспилотников. Об этом в интервью газете «Красная звезда» сообщил главнокомандующий российскими Сухопутными войсками Андрей Мордвичев.

«В текущем году продолжено формирование и перевооружение соединений и воинских частей на современные средства ПВО», – заявил главком. По его словам, создание нового эшелона ПВО укрепило защиту Сухопутных войск и объектов тыла от ударов украинских беспилотников.

9 сентября стало известно, что в Московском военном округе (МВО) создадут отделения FPV-перехватчиков из числа резервистов для защиты объектов инфраструктуры. Сейчас ведется переподготовка инструкторов, они изучат технические характеристики БПЛА, отработают навыки на специализированных симуляторах и на полигонах. Военнослужащие с боевым опытом будут передавать свои знания резервистам, заключившим контракт с Минобороны РФ.

27 июля министр промышленности и торговли России Антон Алиханов заявил, что для противодействия беспилотникам в России, в том числе на промышленных предприятиях, развернута линейка лазерных комплексов. По словам главы Минпромторга, один из лазерных комплексов за месяц уничтожил почти 60 беспилотников. 

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