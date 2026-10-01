Песков: Украина за год не стала ближе к переговорам
Украина по-прежнему далека от переговоров с Россией, а европейские страны продолжают мешать возобновлению мирного процесса урегулирования украинского кризиса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Вряд ли мы можем признать, что Украина стала ближе, Украина не стала ближе к переговорам. Европа по-прежнему не стала ближе к переговорам и по-прежнему продолжает мешать возобновлению переговорного процесса. Вот что можно констатировать», – сказал представитель Кремля.
Песков отметил, что многие страны поставляют на Украину вооружение, амуницию и военных инструкторов. Он добавил, что для стран, которые участвуют в конфликте на чьей-то стороне, такие действия могут иметь определенные последствия.
13 сентября Песков анонсировал трехстороннюю встречу между Россией, США и Украиной. Он сказал, что встреча пройдет в обозримой перспективе и переговоры в таком формате уже обсуждались, но новых предложений на данный момент нет.
30 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности страны к немедленному прекращению огня являются пустыми, а его выступление на неделе высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН не свидетельствует о стремлении к установлению устойчивого мира.
В тот же день Захарова сказала, что сейчас обсуждать трехстороннюю встречу между Россией, Украиной и США не имеет смысла, поскольку по ней нет окончательных или промежуточных решений.
26 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Европа пытается помешать мирному урегулированию конфликта на Украине и сорвать перспективу переговоров. По словам министра, она «накачивает» Украину оружием и помогает Киеву нацеливать его на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру.