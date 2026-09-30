МИД РФ назвал заявления Зеленского в ООН о прекращении огня пустыми

25 сентября Bloomberg сообщил, что Зеленский отказался от предложения президента США Дональда Трампа провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москве. По данным агентства, во время встречи на полях Генассамблеи ООН украинский лидер сам попросил Трампа о переговорах с Путиным. Позже офис Зеленского опроверг информацию о том, что Трамп предлагал ему отправиться в Москву для переговоров. Об этом сообщил корреспондент Financial Times в Киеве Кристофер Миллер со ссылкой на украинских чиновников.