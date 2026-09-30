МИД РФ назвал заявления Зеленского в ООН о прекращении огня пустыми
Заявления президента Украины Владимира Зеленского о готовности страны к немедленному прекращению огня являются пустыми. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, выступление Зеленского на неделе высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН не свидетельствует о стремлении к установлению устойчивого мира.
«В реальности его заявления не имеют ничего общего с истинным стремлением к справедливому и устойчивому миру», – сказала Захарова (цитата по «РИА Новости»).
Представитель МИД РФ утверждает, что украинской стороне необходимо прекращение боевых действий для восполнения потерь в живой силе и технике. По ее оценке, после этого Киев намерен возобновить боевые действия и продолжить эскалацию конфликта.
25 сентября Bloomberg сообщил, что Зеленский отказался от предложения президента США Дональда Трампа провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москве. По данным агентства, во время встречи на полях Генассамблеи ООН украинский лидер сам попросил Трампа о переговорах с Путиным. Позже офис Зеленского опроверг информацию о том, что Трамп предлагал ему отправиться в Москву для переговоров. Об этом сообщил корреспондент Financial Times в Киеве Кристофер Миллер со ссылкой на украинских чиновников.
23 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Зеленский может приехать в Москву для переговоров и ему предоставят необходимые гарантии безопасности. При этом представитель Кремля отмечал, что проводить встречу до проведения экспертной работы было бы «пустой тратой времени».