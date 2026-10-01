Патрушев: Путин дал все поручения по обеспечению безопасности Калининграда
Президент России Владимир Путин дал все необходимые поручения по обеспечению безопасности Калининградской области. Соответствующие структуры тщательно выполняют их, заявил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
По его словам, если НАТО попробует реализовать угрозы в адрес Калининградской области, то Россия ответит быстро и адекватно. «И все будет поставлено в совершенно другую плоскость. Начнут какие-то агрессивные военные действия – пожалеют об этом», – сказал Патрушев.
1 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия будет обеспечивать безопасность Калининградской области в соответствии со своим законодательством. Он назвал регион неотъемлемой и важной частью России, а заявления Москвы связал с милитаризацией европейских стран.
30 сентября посольство России в Ирландии допустило применение всего имеющегося у Москвы арсенала в случае попытки НАТО изолировать Калининградскую область. В дипмиссии также указали на рост военной активности альянса в Балтийском регионе.
16 сентября руководитель российской делегации на переговорах в Вене Юлия Жданова заявила, что страны НАТО отрабатывают в Прибалтике сценарии блокады Калининградской области и военно-политической изоляции российских портов на северо-западе страны.