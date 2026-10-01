Патрушев: Путин дал все поручения по обеспечению безопасности Калининграда

По его словам, если НАТО попробует реализовать угрозы в адрес Калининградской области, то Россия ответит быстро и адекватно. «И все будет поставлено в совершенно другую плоскость. Начнут какие-то агрессивные военные действия – пожалеют об этом», – сказал Патрушев.