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Главная / Политика /

Песков назвал «плохим» отсутствие диалога Европы с Россией

Татьяна Мозолевская
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отрицательно высказался в отношении отсутствия диалога России и Европы.

«Да, плохо, что у нас нет диалога, Европа от него отказалась», – сказал он.

Песков также 1 октября заявил, что желание некоторых европейских лидеров наладить диалог, несмотря на противоречия и разногласия, – очень положительное явление. В Москве фиксируют такие заявления.

15 сентября глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Европейский союз не должен начинать диалог с Россией по вопросам урегулирования украинского кризиса, но он не исключает возможность контактов с Москвой.

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