Песков назвал «плохим» отсутствие диалога Европы с Россией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отрицательно высказался в отношении отсутствия диалога России и Европы.
«Да, плохо, что у нас нет диалога, Европа от него отказалась», – сказал он.
Песков также 1 октября заявил, что желание некоторых европейских лидеров наладить диалог, несмотря на противоречия и разногласия, – очень положительное явление. В Москве фиксируют такие заявления.
15 сентября глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Европейский союз не должен начинать диалог с Россией по вопросам урегулирования украинского кризиса, но он не исключает возможность контактов с Москвой.