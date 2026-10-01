МИД сравнил попытки Запада изолировать РФ с закончившейся изолентой
Попытки Запада изолировать Россию можно сравнить с изолентой, которая «кончилась где-то на первой фаланге мизинца ноги». Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Алимов.
«У всех этих изоляторов изолента кончилась где-то на первой фаланге мизинца ноги. Никакой изоляции нет и не будет», – сказал Алимов (цитата по «РИА Новости»).
По словам замглавы МИД, у России остается большое число друзей и единомышленников, которые заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве с Москвой. Он также заявил, что партнеры России ценят ее роль как противовеса западным странам.
1 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Бельгия понимает, что Россия будет использовать все юридические средства для преследования тех, кто попытается изъять замороженные на Западе российские активы.
24 сентября спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев отметил, что только сотрудничество с Россией может спасти Запад.