Песков: Киев должен заплатить за удары по российским судам в Черном море
Украина заплатит за удары по российским судам в акватории Черного моря, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Украина должна заплатить свою цену за это. Она платит уже и будет продолжать платить дальше», – подчеркнул он (цитата по «РИА Новости»).
По словам Пескова, российская сторона всегда открыта для переговоров, однако ситуация в Черном море является особенной. Представитель Кремля отметил, что РФ отвечает на атаки Киева.
10 сентября Песков заявил, что суда, которые перевозят вооружение, амуницию и топливо для армии Украины, будут уничтожаться. Таким образом он прокомментировал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о невозможности возродить черноморскую инициативу через мораторий, предложенный Турцией.
8 сентября министр иностранных дел отметил, что в рамках прежней зерновой инициативы Украина неоднократно злоупотребляла договоренностями и периодически перевозила вооружение на гражданских судах.
8 августа Турция предложила России и Украине создать специальный механизм для предотвращения атак на торговые суда в Черном море, поскольку ситуация в регионе представляет угрозу для гражданского судоходства и коммерческих перевозок.