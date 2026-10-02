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Песков: Киев должен заплатить за удары по российским судам в Черном море

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Украина заплатит за удары по российским судам в акватории Черного моря, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Украина должна заплатить свою цену за это. Она платит уже и будет продолжать платить дальше», – подчеркнул он (цитата по «РИА Новости»).

По словам Пескова, российская сторона всегда открыта для переговоров, однако ситуация в Черном море является особенной. Представитель Кремля отметил, что РФ отвечает на атаки Киева.

10 сентября Песков заявил, что суда, которые перевозят вооружение, амуницию и топливо для армии Украины, будут уничтожаться. Таким образом он прокомментировал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о невозможности возродить черноморскую инициативу через мораторий, предложенный Турцией.

8 сентября министр иностранных дел отметил, что в рамках прежней зерновой инициативы Украина неоднократно злоупотребляла договоренностями и периодически перевозила вооружение на гражданских судах. 

8 августа Турция предложила России и Украине создать специальный механизм для предотвращения атак на торговые суда в Черном море, поскольку ситуация в регионе представляет угрозу для гражданского судоходства и коммерческих перевозок.

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