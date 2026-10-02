Оверчук: РФ выступает за разблокировку дорог между Арменией и Азербайджаном
Россия последовательно выступает за разблокировку железных дорог между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на полях Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Сегодня обсуждался, в том числе и связанный с строительством, восстановлением двух небольших участков армянских железных дорог», – подчеркнул Оверчук. Он дополнил, что речь идет о тех дорогах, которые находятся в концессии РЖД.
По его словам, российская сторона обратила внимание, что готова помочь в вопросе обеспечения Армении транспортной связности до границы с Турцией. Он отметил, что соответствующие решения были приняты на уровне президента еще в январе текущего года. В данном случае РФ ждет лишь реакцию со стороны Еревана, уточнил вице-премьер. Оверчук заключил, что в скором времени должно состояться «очень важное зрелище, которое двинет этот вызов дальше».
В феврале премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил России рассмотреть возможность продажи права на концессионное управление железными дорогами республики дружественной для обеих стран третьей стороне. Однако странам так и не удалось прийти к соглашению.
30 июля Пашинян сообщил, что спор о концессии может дойти до международного арбитражного разбирательства, если ситуацию не удастся урегулировать. 1 сентября министр транспорта РФ Андрей Никитин сообщил, что Россия продолжает сотрудничество с Арменией по ЮКЖД в прежнем формате.