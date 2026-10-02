Оверчук: РФ выступает за разблокировку дорог между Арменией и Азербайджаном

По его словам, российская сторона обратила внимание, что готова помочь в вопросе обеспечения Армении транспортной связности до границы с Турцией. Он отметил, что соответствующие решения были приняты на уровне президента еще в январе текущего года. В данном случае РФ ждет лишь реакцию со стороны Еревана, уточнил вице-премьер. Оверчук заключил, что в скором времени должно состояться «очень важное зрелище, которое двинет этот вызов дальше».