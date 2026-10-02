Оверчук: товарооборот России и Белоруссии в 2026 году превысит $70 млрд

29 августа президент России Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что товарооборот между Россией и Белоруссией с начала 2026 г. увеличился на 12,5%. Российский президент отметил, что торгово-экономическое сотрудничество остается главным направлением взаимодействия и успешно развивается. По его словам, несмотря на внешнее давление, по итогам 2025 г. товарооборот составил почти $52 млрд, а за первое полугодие текущего года вырос еще на 12,5%.