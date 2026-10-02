Оверчук: товарооборот России и Белоруссии в 2026 году превысит $70 млрд
Объем торговли товарами и услугами между Россией и Белоруссией в 2026 г. может превысить $70 млрд. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
По его словам, оценка зависит в том числе от обменного курса. Оверчук отметил, что укрепление торговых связей обсуждалось на заседании Совета министров Союзного государства.
«Это очень большая цифра взаимной торговли», – сказал вице-премьер.
Для сравнения Оверчук привел объем российско-китайской торговли, который составляет около $240 млрд. По оценке вице-премьера, сопоставление этих показателей свидетельствует о глубине интеграционных связей России и Белоруссии.
1 октября глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что товарооборот между Россией и Белоруссией по итогам января – июля 2026 г. увеличился на 14% в годовом выражении до $32,8 млрд. По его словам, российско-белорусская торговля сохраняет положительную динамику. При этом рост был сбалансированным – увеличились как российские поставки в Белоруссию, так и импорт из республики.
29 августа президент России Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что товарооборот между Россией и Белоруссией с начала 2026 г. увеличился на 12,5%. Российский президент отметил, что торгово-экономическое сотрудничество остается главным направлением взаимодействия и успешно развивается. По его словам, несмотря на внешнее давление, по итогам 2025 г. товарооборот составил почти $52 млрд, а за первое полугодие текущего года вырос еще на 12,5%.