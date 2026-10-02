Генпрокуратура РФ просит изъять имущество главы Международной федерации шахмат
В доход государства могут быть обращены сотни миллионов долларов. Беседа по иску пройдет в суде 15 октября. Причина, по которой иск был подан, пока не раскрывается.
Ответчиками также заявлены компании Турлова Freedom Holding Corp., Freedom Finance Europe Ltd и W-Empirical Holding Corp., а также деловой партнер Турлова предприниматель Аркадий Щукин.
Турлова выбрали президентом FIDE 26 сентября. Он гражданин Казахстана. Турлов отказался от российского гражданства после 2022 г. В июне международная фингруппа Freedom Holding на фоне российско-украинского конфликта приняла решение вывести российские активы из структуры группы.
В марте 2024 г. Арбитражный суд Нижегородской области арестовал имущество и денежные средства Турлова и других соответчиков в пределах 18,95 млн евро и $2,05 млн. Иск подало Агентство по страхованию вкладов. По версии агентства, активы банка «Ассоциация» были выведены путем проведения убыточных валютных операций в пользу кипрских организаций, связанных с Турловым. Бизнесмен связь с банком отрицал.