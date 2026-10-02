Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
TGKA0,004-0,19%CNY Бирж.12,497+0,67%IMOEX2 278,07-0,08%RTSI859,63-0,36%RGBI111,17-0,08%RGBITR763,13-0,04%
Главная / Политика /

Генпрокуратура РФ просит изъять имущество главы Международной федерации шахмат

Наталья Захарова
Александр Рюмин / ТАСС
Александр Рюмин / ТАСС

Генеральная прокуратура России подала судебный иск о конфискации имущества нового президента Международной шахматной федерации (FIDE) Тимура Турлова и связанных с ним структур. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные правоохранительных органов.

В доход государства могут быть обращены сотни миллионов долларов. Беседа по иску пройдет в суде 15 октября. Причина, по которой иск был подан, пока не раскрывается.

Ответчиками также заявлены компании Турлова Freedom Holding Corp., Freedom Finance Europe Ltd и W-Empirical Holding Corp., а также деловой партнер Турлова предприниматель Аркадий Щукин.

Турлова выбрали президентом FIDE 26 сентября. Он гражданин Казахстана. Турлов отказался от российского гражданства после 2022 г. В июне международная фингруппа Freedom Holding на фоне российско-украинского конфликта приняла решение вывести российские активы из структуры группы.

В марте 2024 г. Арбитражный суд Нижегородской области арестовал имущество и денежные средства Турлова и других соответчиков в пределах 18,95 млн евро и $2,05 млн. Иск подало Агентство по страхованию вкладов. По версии агентства, активы банка «Ассоциация» были выведены путем проведения убыточных валютных операций в пользу кипрских организаций, связанных с Турловым. Бизнесмен связь с банком отрицал.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте