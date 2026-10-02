Генпрокуратура РФ просит изъять имущество главы Международной федерации шахмат

В марте 2024 г. Арбитражный суд Нижегородской области арестовал имущество и денежные средства Турлова и других соответчиков в пределах 18,95 млн евро и $2,05 млн. Иск подало Агентство по страхованию вкладов. По версии агентства, активы банка «Ассоциация» были выведены путем проведения убыточных валютных операций в пользу кипрских организаций, связанных с Турловым. Бизнесмен связь с банком отрицал.