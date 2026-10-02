МИД РФ: Москва приветствует вывод войск США и их союзников из Ирака

30 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что последние подразделения ВС США будут выведены из Ирака. Он добавил, что окончание операции «Непоколебимая решимость», которая была начата в 2003 г. в Ираке, говорит о победе над ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в РФ) . Также американский лидер отметил, что организованный вывод сил коалиции и техники с авиабазы Эрбиль «знаменует собой конец очень дорогостоящей экспедиции в ад».