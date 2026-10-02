МИД РФ: Москва приветствует вывод войск США и их союзников из Ирака
Москва приветствует вывод войск США и их союзников из Ирака, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат отметила, что таким образом было исполнено решение парламента Ирака, принятое в январе 2020 г.
«Вывод войск из Ирака, что мы, безусловно, приветствуем, свидетельствует о том, что иракские армия и силовые структуры в состоянии самостоятельно решать вопрос укрепления обороноспособности государства и обеспечения национальной безопасности», – сказала она.
Представитель МИДа также заявила, что Россия рассчитывает на дальнейшее укрепление взаимодействия Ирака с соседними странами. В этой связи она напомнила о российской концепции коллективной безопасности в зоне Персидского залива.
30 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что последние подразделения ВС США будут выведены из Ирака. Он добавил, что окончание операции «Непоколебимая решимость», которая была начата в 2003 г. в Ираке, говорит о победе над ИГИЛ
28 сентября North Press Agency сообщило, что все американские боевые подразделения и персонал тылового обеспечения покинули Ирак.