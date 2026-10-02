Страны G7 потребовали немедленно восстановить судоходство в Ормузском проливе

«Мы призываем к немедленному и полному восстановлению прав и принципов судоходства в Ормузском проливе и выражаем решимость удвоить наши коллективные усилия в этом направлении. Мы высоко оцениваем усилия Соединенных Штатов по обеспечению свободного потока товаров через Ормузский пролив», – сказал он.