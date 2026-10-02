Страны G7 потребовали немедленно восстановить судоходство в Ормузском проливе
Страны «большой семерки» (G7) требуют немедленно восстановить свободу судоходства в Ормузском проливе и призывают страны, обладающие значительными нефтеперерабатывающими мощностями, к взаимодействию. Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни.
«Мы призываем к немедленному и полному восстановлению прав и принципов судоходства в Ормузском проливе и выражаем решимость удвоить наши коллективные усилия в этом направлении. Мы высоко оцениваем усилия Соединенных Штатов по обеспечению свободного потока товаров через Ормузский пролив», – сказал он.
Карни отметил, что страны G7 осуждают действия Ирана, которые нарушают международную торговлю и энергетическую безопасность. Он подчеркнул, что «большая семерка» намерена сохранить санкции против России, одновременно сотрудничая с Международным энергетическим агентством (МЭА) и глобальными партнерами. По словам премьера Канады, данные меры помогут предотвратить негативные последствия на топливных рынках.
Страны G7 предложили МЭА контролировать влияние мер, разработанных G7, на энергетическую безопасность и стабильность рынка. Агентство в течение 20 дней должно будет предоставить отчет, в котором отразит практические рекомендации по выполнению требований «большой семерки».
G7 также призвала производителей не вводить топливные запреты, которые могут усугубить ситуацию на рынках.
2 октября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что G7 высвободят до 100 млн баррелей нефти и нефтепродуктов из стратегических резервов в течение ближайших четырех месяцев для снижения цен на нефтепродукты, прежде всего дизельное топливо.