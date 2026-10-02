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Путин встретился с военными атташе иностранных государств

Анна Суслова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Президент России Владимир Путин встретился с военными атташе иностранных государств на полигоне «Чебаркульский» в Челябинской области. Об этом сообщили в Кремле.

«Дорогие друзья, приятно вас видеть. Уверен, что ваша встреча, ваша совместная работа была полезной. Надеюсь, она была и интересной», – сказал он.

Путин добавил, что для военных из разных стран важно делиться боевым опытом друг с другом и получать новые знания в этой сфере. Он подчеркнул, что, общаясь, военнослужащие могут укрепить доверие не только между собой, но и между государствами, которые они представляют.

2 октября Путин посетил полигон «Чебаркульский», где наблюдал за этапом стратегических командно-штабных учений «Центр-2026». Учения проводятся в соответствии с планом ВС РФ. В них задействовано более 47 000 военнослужащих.

В учениях принимают участие почти 60 государств, а также силы и средства системы коллективной безопасности ОДКБ. 51 страна направила наблюдателей, а Демократическая Республика Конго (ДРК) – оперативную группу. Общая численность войск на полигоне составляет около 6000 военнослужащих. Также задействовано 700 единиц техники, свыше 600 беспилотников различных модификаций и более 60 роботизированных систем.

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