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Минобороны рассказало, какое вооружение применили на учениях «Центр-2026»

Татьяна Мозолевская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

На основном этапе стратегических командно-штабных учений «Центр-2026» российские военные применили лазерный комплекс «Заря», безэкипажные танки, Т-14 «Армата», Т-90М «Прорыв», истребители Су-57 и ряд робототехнических комплексов. Об этом сообщило Минобороны России.

Лазерный комплекс «Заря» уничтожил средние и тяжелые беспилотники условного противника на дальности до 6 км. Для борьбы с БПЛА на ближних подступах также использовались роботизированный комплекс «Калитка-КА», зенитно-артиллерийские комплексы «Цитадель», «ЗАК-57-МСК» и «С-60М», а также пулеметные установки «Анклав».

Танки Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв» применили тактику «танковой карусели» для поражения позиций условного противника. Их прикрывали боевая машина поддержки танков «Спиридон» и комплекс «Деривация-ПВО». Кроме того, для огневой поддержки штурмующих подразделений использовались безэкипажные танки.

Истребители Су-57 обеспечивали прикрытие самолетов Су-34, а корабли Каспийской флотилии отразили условную атаку безэкипажных катеров. В учениях также задействовали наземные робототехнические комплексы «Челнок» для наведения мостовых переходов.

1 октября президент РФ Владимир Путин посетил полигон «Чебаркульский» в Челябинской области. Он наблюдал за этапом стратегических командно-штабных учений «Центр-2026». Как отметил президент, учения проводятся в соответствии с планом подготовки ВС РФ, в них задействовано свыше 47 000 военнослужащих.

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