Минобороны рассказало, какое вооружение применили на учениях «Центр-2026»

Лазерный комплекс «Заря» уничтожил средние и тяжелые беспилотники условного противника на дальности до 6 км. Для борьбы с БПЛА на ближних подступах также использовались роботизированный комплекс «Калитка-КА», зенитно-артиллерийские комплексы «Цитадель», «ЗАК-57-МСК» и «С-60М», а также пулеметные установки «Анклав».