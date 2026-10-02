Лукашенко: сотрудничество России и Белоруссии помогло нивелировать санкции

Белорусский лидер призвал страны ЕАЭС сохранять общий рынок, значительную часть которого составляет российский. «То, что сегодня дает результат, не выбрасывайте. А результат – это наш общий рынок. Найдете где-то счастье на стороне. Если найдете, убедитесь, ну тогда уже принимайте решение. Но пока такого счастья у нас нигде на стороне нет», – сказал Лукашенко (цитата по Telegram-каналу «Пул первого»).