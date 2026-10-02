Лукашенко: сотрудничество России и Белоруссии помогло нивелировать санкции
Сотрудничество России и Белоруссии позволило странам успешно выстоять перед «драконовскими» ограничениями, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Белорусский лидер призвал страны ЕАЭС сохранять общий рынок, значительную часть которого составляет российский. «То, что сегодня дает результат, не выбрасывайте. А результат – это наш общий рынок. Найдете где-то счастье на стороне. Если найдете, убедитесь, ну тогда уже принимайте решение. Но пока такого счастья у нас нигде на стороне нет», – сказал Лукашенко (цитата по Telegram-каналу «Пул первого»).
В качестве примера интеграции он привел производство белорусских тракторов. По словам Лукашенко, более половины комплектующих и ресурсов, используемых при выпуске тракторов МТЗ, имеют российское происхождение, включая металл, двигатели, узлы и агрегаты.
Лукашенко заявил, что тесные производственные связи позволили России и Белоруссии сохранить промышленность в условиях западных санкций. «И введя санкции, Запад прослезился. Как-то выдержали даже в этих условиях войны», – сказал он.
2 октября вице-премьер РФ Алексей Оверчук сообщил, что объем торговли товарами и услугами между Россией и Белоруссией в 2026 г. может превысить $70 млрд. По его словам, оценка зависит в том числе от обменного курса. Оверчук отметил, что укрепление торговых связей обсуждалось на заседании Совета министров Союзного государства.