Генпрокурор ОАЭ заявил, что на борту Flydubai была попытка теракта
За инцидентом с рейсом Flydubai FZ1073 стоит планирование и попытка теракта. Об этом заявил генеральный прокурор ОАЭ Хамад Сейф аш-Шамси, пишет WAM.
По словам генпрокурора, второй пилот пытался совершить теракт во время полета. Он напал на командира в кабине с помощью аварийного топора и попытался взять управление воздушным судном под свой контроль.
Расследование продолжается. Проводятся технические экспертизы и анализ вещественных и цифровых доказательств. Окончательные результаты объявят после завершения всех необходимых процедур, отметил генпрокурор ОАЭ.
30 сентября самолет авиакомпании Flydubai, выполнявший рейс FZ1073 из Дубая в Тель-Авив, совершил посадку в Саудовской Аравии после того, как во время полета передал код, используемый при возможном захвате воздушного судна. Издание Ynet сообщило, что первым пилотом был гражданин Омана, второй пилот – гражданин Объединенных Арабских Эмиратов.
14-й канал израильского телевидения сообщал со ссылкой на первые данные расследования инцидента, что один из пилотов самолета мог намеренно попытаться устроить авиакатастрофу: он внезапно направил самолет в крутое пике. Борт был на высоте около 10 000 м, после чего резко снизился до 4500 м.