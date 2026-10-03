Генпрокурор ОАЭ заявил, что на борту Flydubai была попытка теракта

14-й канал израильского телевидения сообщал со ссылкой на первые данные расследования инцидента, что один из пилотов самолета мог намеренно попытаться устроить авиакатастрофу: он внезапно направил самолет в крутое пике. Борт был на высоте около 10 000 м, после чего резко снизился до 4500 м.