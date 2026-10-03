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Аэропорт Вильнюса временно прекратил работу из-за воздушной опасности

Антон Потоков

В Литве подняли истребители из-за деятельности неопознанных летающих объектов, аэропорт Вильнюса временно приостановил работу. Об этом сообщает LRT.

Как сообщил Национальный центр управления кризисными ситуациями (NKVC), параметры объекта схожи с дроном, но не исключается, что это могла быть стая птиц. Информация о летящем объекте поступила от жителей. По словам представителя NKVC Дарюса Бутоса, объект влетел в Литву со стороны Белоруссии.

Воздушную опасность отменили в 10:37 мск. Как заявили в центре управления кризисными ситуациями, объект вышел из зоны наблюдения и больше не представляет угрозы. Его разыскивают.

По словам руководителя департамента пожарной охраны и спасения (PAGD) Ренатаса Пожялы, поступили звонки от жителей Кайшядориса, Молетай и Вильнюсского района. Их сообщения о возможном звуке дрона или увиденном объекте проверяются. Он предупредил граждан не приближаться к объектам, вызвавшим подозрения.

В ночь на 15 сентября истребитель НАТО сбил беспилотник над территорией Литвы. В Вильнюсе, Тракайском и Электренайском районах была объявлена воздушная тревога. БПЛА был ликвидирован вблизи Каунасского района. Как сообщило минобороны страны, в Литве установят пилотную систему наблюдения за воздушным пространством SkyFortress, разработанную на Украине.

1 сентября Эстония подняла в воздух истребители НАТО после того, как несколько беспилотников приблизились к границе и вошли в воздушное пространство страны. 

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