Аэропорт Вильнюса временно прекратил работу из-за воздушной опасности

Как сообщил Национальный центр управления кризисными ситуациями (NKVC), параметры объекта схожи с дроном, но не исключается, что это могла быть стая птиц. Информация о летящем объекте поступила от жителей. По словам представителя NKVC Дарюса Бутоса, объект влетел в Литву со стороны Белоруссии.