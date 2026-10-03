Минобороны: над регионами России за день сбили 244 дрона ВСУ
Российские силы ПВО с 8:00 до 20:00 мск перехватили и уничтожили 244 украинских беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны России.
По данным ведомства, дроны были уничтожены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской и Тульской областями, Московским регионом, Адыгеей, Крымом и Краснодарским краем, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
До этого 3 октября Минобороны сообщило, что за сутки российские средства ПВО сбили 680 беспилотников самолетного типа и шесть управляемых авиабомб. По данным ведомства, российские военные также нанесли удары по местам хранения БПЛА и пунктам временной дислокации украинских формирований в 149 районах.
В ночь на 3 октября силы ПВО, по информации Минобороны, уничтожили 218 беспилотников над российскими регионами, Черным и Азовским морями. Дроны сбивали в том числе над Москвой и Московской областью, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской и Тульской областями, Краснодарским краем и Крымом.