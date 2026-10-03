Минобороны: над регионами России за день сбили 244 дрона ВСУ

До этого 3 октября Минобороны сообщило, что за сутки российские средства ПВО сбили 680 беспилотников самолетного типа и шесть управляемых авиабомб. По данным ведомства, российские военные также нанесли удары по местам хранения БПЛА и пунктам временной дислокации украинских формирований в 149 районах.