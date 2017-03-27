Суд обязал «Роснефть» платить аренду в Nordstar Tower по условиям владельца объекта

Подавляющее большинство участников рынка аренды офисов старается договориться: суды – это долго и затратно, результат при этом непредсказуем

Московский арбитраж обязал нефтяную компанию «Роснефть» заключить с АО «Нордстар тауэр» договор аренды офисных площадей и парковочных мест в бизнес-центре Nordstar Tower на условиях владельца здания, сказано в решении суда. Nordstar Tower (135 535 кв. м) на Беговой улице принадлежит «Нордстар девелопменту», который, по данным участников рынка, контролирует основатель холдинга «Дон-строй» Максим Блажко. В 2010 г. примерно половину бизнес-центра арендовала сроком на 15 лет ТНК-BP, которая затем перешла под контроль «Роснефти».