В офисе группы ПИК прошли обыски по делу об ущербе спортивному обществу «Динамо»

В офисе группы ПИК прошли обыски по уголовному делу о причинении ущерба спортобществу «Динамо» при реализации девелоперских проектов в Москве
Е. Разумный / Ведомости
Следственный комитет 18 мая провел обыски в головном офисе группы компаний ПИК, сообщил близкий к компании человек. Представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова говорит лишь, что обыски прошли в рамках уголовного дела о причинении ущерба спортобществу «Динамо». По словам близкого к следствию человека, дело возбуждено по статье 165 УК (причинение ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, предусматривает наказание от штрафа в 300 000 руб. до лишения свободы до пяти лет).