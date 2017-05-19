В офисе группы ПИК прошли обыски по делу об ущербе спортивному обществу «Динамо»

Следственный комитет 18 мая провел обыски в головном офисе группы компаний ПИК, сообщил близкий к компании человек. Представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова говорит лишь, что обыски прошли в рамках уголовного дела о причинении ущерба спортобществу «Динамо». По словам близкого к следствию человека, дело возбуждено по статье 165 УК (причинение ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, предусматривает наказание от штрафа в 300 000 руб. до лишения свободы до пяти лет).

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