ФАС отменила итоги тендера на достройку московского районного суда за 650 млн рублей

Конкурс в форме запроса предложений на достройку объекта был объявлен 5 мая Е. Егоров / Ведомости

Управление судебного департамента в Петербурге отменило итоги конкурса на достройку здания Московского районного суда Петербурга на Дунайском проспекте за 650 млн руб. Предписание об отмене результатов 15 мая выдала комиссия ФАС по контролю в сфере закупок.

Конкурс в форме запроса предложений на достройку объекта был объявлен 5 мая, на подачу заявок у участников был только один рабочий день - 10 мая. Максимальная цена контракта – 650 млн руб. Тендер выиграло ООО «Союзстрой», предложившее выполнить контракт за 643,7 млн руб. Компания получила максимальный бал за квалификацию и почти максимальный за цену - она набрала 99,9 балла из 100. В запросе также участвовало ООО «Капитал стройиндустрия», предлагавшее выполнить работы за 640 млн руб. Она набрала 60 баллов.

Тендер обжаловал ООО «Новострой», не участвовавшее в конкурсе. По мнению компании, в проектно-сметной документации не было локальных сметных расчетов, что не позволяет составить заявку на участие. Комиссия согласилась с доводами компании и нашла другие нарушения. Так, по мнению ФАС, управление судебного департамента выбрало неправомерный порядок оценки заявок и допустила до конкурса «Капитал индустрию», чьи документы были составлены с нарушением законодательства.

На конкурс пожаловалось также ООО «Регион-строй». Заказчик сократил сроки подачи заявок на участие, не установил размер аванса и срок его получения, следует из текста жалобы. Комиссия ФАС признала жалобу обоснованной, но не выдала предписание об устранении нарушений так как сделала это раньше - по жалобе «Новостроя».

Заказчик должен вернуть заявки участникам и объявить закупку заново, решила ФАС. При этом срок подачи заявок должен быть продлен: с момента объявления запроса предложений до вскрытия конвертов должно пройти не менее пяти дней.

Начал строительство здания суда «ЗАО «Водоканалстрой», который проходит процедуру банкротства. Контракт о строительстве объекта на 1,3 млрд руб. заказчик заключил с ним 25 июня 2014 г. Управление расторгло контракт в одностороннем порядке 10 апреля 2017 г. из-за того, что подрядчик не выполнил обязательств. За фактически выполненную работу заказчик заплатил 815,9 млн руб. Достроить суд новый подрядчик должен до конца 2018 г.