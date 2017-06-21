Намыв на Васильевском острове нарушает закон – администрация Петербурга

Первые проекты на намыве, реализующиеся в низком ценовом сегменте, сформировали не совсем правильный имидж этой территории Евгений Егоров / Ведомости

ЗАО «Терра нова» не имеет законных оснований для строительства на прибрежной территории западной части Васильевского острова, сообщил на этой неделе комитет по строительству Петербурга. С 2006 г. ЗАО «Терра нова» реализует на Васильевском острове проект по намыву и освоению территории площадью 476,9 га. В июле 2006 г. компания заключила с комитетом по управлению городским имуществом договор аренды, в 2007 г. стала стратегическим инвестором Петербурга. За право намыть эту территорию компания заплатила по итогам торгов Фонда имущества в 2006 г. $5,355 млн.

По данным комитета, 9 августа 2016 г. «Терра нова» обратилась в комитет имущественных отношений Петербурга с заявлением о выкупе восьми земельных участков на севере намывной территории в соответствии с условиями договора. Но администрация города посчитала, что условия договора компания не выполняет. По условиям договора аренды «Терра нова» должна намыть участок и застроить его жильем и инженерной инфраструктурой до 8 июня 2019 г., но с 2006 г. компания намыла только 34% и создала только 25% инженерной инфраструктуры. Причем объемы выполненных работ не меняются уже пять лет, утверждает пресс-служба комитета. Высота сформированной «Терра нова» территории ниже установленной, добавил комитет. О возможных санкциях в отношении инвестора комитет не собщает.

«Терра нова» сама не ведет строительство на намытых территориях, она продает землю другим застройщикам. В их числе, по данным комитета по строительству, ООО «Вымпел» (ГК Seven Suns Development), ООО «Морская строительная компания» и ООО «Северная Двина» (ГК «Лидер групп»), ООО «Десна капитал» (ЗАО «Ренессанс констракшн»), ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (реализует проект совместно с московской Glorax Development). Таким образом, «Терра нова» нарушает принцип комплексного освоения территории, заложенный в договоре аренды и в соглашении со стратегическим инвестором: застройка осуществляется не по единому календарному графику по всей территории комплексного освоения, а на отдельных участках по мере готовности и коммерческой заинтересованности различных юридических лиц, говорится в сообщении комитета. Сейчас получены разрешения на строительство около 445 000 кв. м жилья, для обеспечения которого объектами образования потребуется порядка 4,7 млрд руб., которые по условиям соглашения должен построить город за бюджетные средства, сообщает комитет. Ведение строительных работ на намыве невозможно, так как инвестор нарушил сроки, территория не стабилизирована, а также отсутствуют условия для подключения к инженерным сетям и транспортной инфраструктуре.

Президент ЗАО «Терра нова» Лев Пукшанский от комментариев отказался.

С 2010 г. ГК «Лидер групп» ведет строительство на намыве на двух участках (6,7 га и 2,6 га): один из них в собственности компании, другой – взят в аренду, сообщила пресс-служба ГК «Лидер групп». По ее данным, сейчас там завершается строительство ЖК «Капитан Немо», сдача которого запланирована на сентябрь этого года. У ГК «Лидер групп» есть вся необходимая разрешительная документация как на строительство ЖК, так и на реализацию квартир в нем, говорит представитель компании. По соглашению с «Терра нова» и администрацией обязательства по строительству инфраструктуры брал на себя город, но сейчас ГК «Лидер групп» участвует в создании инженерной инфраструктуры на намыве (канализационного коллектора), транспортной (обеспечение проезда к жилому комплексу), а также социальной инфраструктуры - детских садов, сообщает компания. «Никаких извещений от комитета нами получено не было. Оснований считать строительство жилых комплексов на намыве незаконным, с нашей точки зрения, нет. Проект создания намыва и строительства нового микрорайона существует более 10 лет. Поэтому заявление комитета о незаконности строительных работ на намывных территориях по меньшей мере удивляет. Вопрос о возможности «заморозки» строек правильнее адресовать органам исполнительной власти, поскольку данный вопрос не находится в компетенции застройщиков», - говорится в сообщении ГК «Лидер групп».

Представитель ГК Seven Suns Development, которое строит на намыве с 2013 г., отказалась от комментариев до прояснения позиции комитета. Часть ЖК «Я – романтик» введена и заселена, строительство продолжается, говорит представитель компании. В марте 2017 г. Seven Suns Development за свой счет в течение двух дней достроила дорогу к комплексу «Я – романтик». Также компания собирается построить там два детских сада и школу.

Турецкая Renaissance Construction в 2012 г. договорилась с «Терра нова» о строительстве более 1 млн кв. м площадей, намывать территории для проекта Renaissance планировала самостоятельно. Стоимость проекта – $2 млрд. Связаться с застройщиком не удалось.

Glorax Development планирует вложить 30 млрд руб. в строительство 450 000 кв. м жилья на намывной территории. В ближайшее время компания начнет строительство первой очереди – двух жилых корпусов общей площадью 56 000 кв. м на 573 квартиры с паркингом на 319 машино-мест, сообщил управляющий партнер компании Дмитрий Коновалов. Завершить первую очередь планируется в I квартале 2020 г. Весь проект под названием Golden City рассчитан на 7,5 лет, до 2024 г. На 15 га компания намерена возвести 450 000 кв. м жилья и коммерческой недвижимости. Проект реализуется совместно с банком «Санкт-Петербург».

«Мы добросовестные владельцы и никаких юридических проблем, связанных с отменой планов на застройку участков, не ожидаем. Я знаю об этом документе», - говорит руководитель проекта Golden City Glorax Developmentt Андрей Лопатин. Он полагает, что проблема возникла из-за недопонимания «Терра новы» и администрации в рамках инвестиционного соглашения

Первые проекты на намыве, реализующиеся в низком ценовом сегменте, сформировали не совсем правильный имидж этой территории (проблемы с инженерной подготовкой, новые дороги, социальная инфраструктура), говорит Андрей Косарев, генеральный директор Colliers International в Петербурге. По итогам I квартала 2017 г. средняя цена на жилье В-класса в Василеостровском районе составила 166 700 руб. за 1 кв. м, на жилье С-класса - 105 300 руб. за 1 кв. м, оценивает Николай Пашков, генеральный директор Knight Frank St Petersburg.

«По моему мнению, соглашение с «Терра нова» для города как кость в горле. Назрела необходимость в строительстве дорог на намыве, это обязанность города, а у него нет на это ни денег, ни желания, и город хотел бы переложить эту функцию на инвестора», - говорит партнер адвокатского бюро «Качкин и партнеры» Дмитрий Некрестьянов.