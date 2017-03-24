Застройщик комплекса «Я-романтик» завершит дорогу на намыве за два дня

Комплекс был частично заселен, но дороги к домам не проложены, что вызывает возмущение дольщиков

Решение было принято после того, как дольщики пригрозили выйти на улицу в знак протеста

Компания Seven Suns Development, застройщик жилого комплекса «Я - романтик» на намывных территориях Васильевского острова за свой счет до 25 марта построит дорогу к своему комплексу. Такое решение было принято после переговоров администрации города с застройщиком ООО «Вымпел» (входит в Seven Suns Development), сообщила в пятницу пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ). Это подтвердил представитель компании. Он уточнил, что работы начались уже в пятницу, но отказался назвать объем затрат.

Первая очередь проекта Seven Suns Development «Я – романтик» была сдана в эксплуатацию осенью 2016 г., сдача второй запланирована на III–IV кварталы 2017 г. Комплекс частично заселен, но дороги к домам не проложены, что вызывает возмущение дольщиков.

В четверг пресс-служба вице-губернатора Игоря Албина после выездного совещания об обеспечении инфраструктурой жилых комплексов на намывных территориях сообщила, что для строительства участка дороги от Морской набережной до ЖК «Я – романтик» требуются переустройство инженерных сетей, включая 13 электрокабелей, защита газопровода и подключение к существующим сетям. Если девелоперы не приведут дорогу в порядок, администрация Петербурга не разрешит вводить объекты в эксплуатацию, пригрозил Албин. В тот же день представитель застройщика объявил, что запуск подъезда к ЖК «Я — романтик» откладывается на неопределенное время. Представитель Seven Suns Development утверждает, что компания и ранее предлагала администрации открыть мост и построить за свой счет оставшуюся часть дороги, но не могла получить необходимых согласований.

Дольщики в социальных сетях опубликовали призыв собраться на стройке и требовать скорейшего открытия дороги. Этот призыв в интернете поддержали около 500 человек.

Собралось несколько десятков дольщиков, но проблема была решена еще до начала встречи, это было политическое решение, рассказывает источник, знакомый с ситуацией.

Перемычка или мост, соединяющий историческую часть острова и намыв, входил в проект центрального участка ЗСД и был передан на баланс принадлежащего городу АО «ЗСД» рассказывает представитель ООО «Магистраль Северной столицы». В дальнейшем новая дорога будет передана в собственность города, сообщает КРТИ. До 25 марта «Вымпел» завершит работы по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия и подключит путепровод в створе Прибалтийской площади через ЗСД к Морской набережной, чтобы обеспечить транспортную связь территорий Васильевского острова, разделённых ЗСД.

По данным КРТИ, ширина двухполосной дороги - 6-7 м, ее протяженность - около 650 м. Стоимость строительства такой дороги может составить 12-15 млн руб., оценивает гендиректор дорожно-строительной компании «А-проект» Ольга Мойса. При наличии двух асфальтоукладчиков и двух строительных бригад уложить верхний слой дороги можно за два дня, говорит она.

Другой жилой комплекс на намывных территориях под названием «Капитан Немо» планируется к сдаче в июне, сообщила представитель застройщика «Лидер групп». Сейчас до ЖК «Капитан Немо» от ул. Мичманской можно доехать по временной дороге из бетонных плит. Вопрос о том, кто будет ее асфальтировать, по ее словам, пока не решен, сообщила представитель «Лидер групп».