Компания, управляющая активами Игоря Шувалова, может выйти из фонда, владеющего «Дон-строем»
- Антон Филатов
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Пайщики фонда «Москоу реал эстейт» в середине июля приняли решение передать права на его управление фирме «КЛ-инвест», следует из сообщения самого фонда. Сейчас он находится в портфеле компании «КСП капитал» Сергея Котляренко, управляющей в том числе активами семьи первого вице-премьера Игоря Шувалова и инвесткомпании Aktivo основателя KupiVip.ru Оскара Хартмана. Из отчета «Москоу реал эстейт» следует, что в него внесены акции трех фирм – ЗАО «Перспектива», ЗАО «Инвест-актив» и ЗАО «Финанспроект», которые, в свою очередь, совместно владеют 100% ЗАО «Дон-строй инвест». Последнее – один из крупнейших застройщиков премиальной недвижимости в Москве. Его общий портфель превышает 8,4 млн кв. м. Крупнейшие проекты – жилые комплексы (ЖК) «Символ» на 1,8 млн кв. м на территории завода «Серп и Молот» и «Сердце столицы» на 860 000 кв. м на Шелепихинской набережной. Пайщики «Москоу реал эстейт» не известны.
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