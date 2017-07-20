Компания, управляющая активами Игоря Шувалова, может выйти из фонда, владеющего «Дон-строем»

Один из крупнейших девелоперов Москвы может перейти под управление фирмы, связанной с самим застройщиком

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Жилой комплекс «Сердце столицы» на Шелепихинской набережной – один из крупнейших проектов «Дон-строй инвеста» АО «Дон-Строй Инвест»

Пайщики фонда «Москоу реал эстейт» в середине июля приняли решение передать права на его управление фирме «КЛ-инвест», следует из сообщения самого фонда. Сейчас он находится в портфеле компании «КСП капитал» Сергея Котляренко, управляющей в том числе активами семьи первого вице-премьера Игоря Шувалова и инвесткомпании Aktivo основателя KupiVip.ru Оскара Хартмана. Из отчета «Москоу реал эстейт» следует, что в него внесены акции трех фирм – ЗАО «Перспектива», ЗАО «Инвест-актив» и ЗАО «Финанспроект», которые, в свою очередь, совместно владеют 100% ЗАО «Дон-строй инвест». Последнее – один из крупнейших застройщиков премиальной недвижимости в Москве. Его общий портфель превышает 8,4 млн кв. м. Крупнейшие проекты – жилые комплексы (ЖК) «Символ» на 1,8 млн кв. м на территории завода «Серп и Молот» и «Сердце столицы» на 860 000 кв. м на Шелепихинской набережной. Пайщики «Москоу реал эстейт» не известны.