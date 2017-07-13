«Дон-строй» займется массовым жильем

Статья опубликована в № 4362 от 13.07.2017 под заголовком: «Дон-строй» сэкономит на квартирах

«Дон-строй инвест» – один из крупнейших московских застройщиков жилья бизнес- и премиум-класса «Дон-строй инвест»

«Дон-строй инвест» выходит на рынок жилья комфорт-класса: в 2018 г. он начнет строить два проекта общей площадью почти 1,3 млн кв. м, рассказали два риэлтора, работавших с ней. Представитель «Дон-строй инвеста» это подтвердил.

Компания, по словам собеседников «Ведомостей», планирует возвести в промзоне «Калошино» на Открытом шоссе жилой квартал на 1,1 млн кв. м. Затраты на строительство комплекса председатель совета директоров «Бест-новостроя» Ирина Доброхотова оценивает в 50 млрд руб. В районе Метрогородка строится много жилья, обращает внимание ведущий аналитик ЦИАНа Александр Пыпин, приводя в пример крупный (200 000 кв. м) проект «Level Амурская» на соседнем участке. Level Group Вадима Мошковича уже начала продажи квартир в нем.

Второй проект «Дон-строй инвеста» в комфорт-классе – жилой комплекс на 172 200 кв. м на Ореховом бульваре, говорят два риэлтора и подтверждает представитель девелопера. На его строительство понадобится около 10 млрд руб., указывает Доброхотова. Проект находится рядом со ст. м. «Красногвардейская» далеко от основных потенциальных конкурентов – комплексов «Орехово-Борисово» (RG Development) и «Ясеневая 14» (ПИК), что обеспечит ему высокий спрос, считает Пыпин.

«Дон-строй инвест» – один из крупнейших московских застройщиков жилья бизнес- и премиум-класса, комплексы в Метрогородке и на Ореховом бульваре – ее первые коммерческие проекты в комфорт-классе.

О проектах в более экономичных сегментах объявляли и другие премиальные девелоперы. Capital Group участвует в возведении микрорайона «Мир Митино» на 1 млн кв. м и комплекса «Позитив» (109 000 кв. м) в Румянцеве. Rose Group, известная своими проектами на Остоженке, сейчас строит в Красногорском районе квартал «Микрогород «В лесу», а компания Barkli – ЖК «Баркли Медовая долина» в Крекшине в новой Москве.

Главные проекты «Дон-строя» в Москве

Е. Разумный / Ведомости «Триумф палас»: 2006 г., 318 000 кв. м 1/5 А. Махонин / Ведомости Дом на Мосфильмовской: 2011 г., 195 000 кв. м 2/5 М. Стулов / Ведомости Воробьевы горы: 2005 г., 364 000 кв. м 3/5 Е. Разумный / Ведомости Дом на Беговой: 2011 г., 327 000 кв. м 4/5 Е. Разумный / Ведомости «Алые паруса»: строится, 420 000 кв. м 5/5

«Покупатели в ухудшившихся экономических условиях не исчезают, а перетекают из сегмента в сегмент: когда бюджет у потенциального клиента из премиального сегмента сжимается, он плавно переходит в бизнес-класс, а бизнес переходит в комфорт», – объяснял в интервью «Ведомостям» акционер Capital Group Павел Тё.

Безусловно, сегмент массового жилья сегодня наиболее востребованный, поэтому для премиальных девелоперов выход на новый рынок является, по сути, диверсификацией рисков, говорит Доброхотова. Кроме того, по ее словам, количество площадок под проекты комфорт-класса сегодня гораздо больше, чем в премиальных сегментах, девелоперы вынуждены с этим считаться. Проекты массового жилья сейчас определяются не столько качеством строительства, сколько расположением площадок, добавляет она.

«Наша стратегия заключается в реализации проектов бизнес- и премиум-класса, менять эту стратегию мы на данном этапе не планируем», – заявил представитель «Галс-девелопмента», но не объяснил почему.

Владельцы «Дон-строй инвеста» не известны. Девелопер был частью строительного холдинга Максима Блажко и Дмитрия Зеленова, но в кризис 2008 г. перешел под управление топ-менеджеров банка ВТБ, его основного кредитора. Нынешние акционеры «Дон-строй инвеста» – пять юрлиц, ВТБ среди акционеров нет, говорила гендиректор компании Алена Дерябина.

Сейчас в портфеле компании 8,4 млн кв. м, в следующем году она планирует начать строительство 1,4 млн кв. м в Раменках и 116 000 кв. м рядом с «Москва-сити». По итогам первого полугодия 2017 г. выручка девелопера от продаж составила 15,7 млрд руб. – рекорд за всю историю компании, сообщала она. Благодаря раскрученности бренда «Дон-строй инвест» и хорошему расположению проектов компания имеет возможность продавать квартиры дороже, чем ее конкуренты, объясняет Доброхотова.